خاتم اللجنة الفنية في الحسكة يتجوّل في المحافظات.. والضرر على الأندية!

الحسكة- البعث

مع تكرار المخالفات والأخطاء التنظيمية في اللجنة التنفيذية لرياضة الحسكة دون وجود تصحيح للمسار أو محاسبة للمخطئين، فإن الأمثلة كثيرة على تجاهل قصص الفوضى والتزوير واللامبالاة لدى المفاصل الرياضية المختلفة في المحافظة، وبعضها ولّد حالة من الاستغراب لدى جمهور المحافظة لأقصى الدرجات.

آخر ما شهدته رياضة الحسكة، وربما لن يكون المشهد الأخير، هو توجّه عضو اللجنة الفنية لكرة القدم إلى اتحاد اللعبة في دمشق لإنجاز لائحة نادي عامودا المشارك في دوري الدرجة الأولى، والغريب في الأمر أن الخاتم الرسمي للجنة الفنية كان معه، وحسب تأكيدات بعض الخبرات الرياضية فإن وجود الخاتم لاضطراره إليه وهو في مهمته، وأثناء مهمة سفير نادي عامودا، احتاج ناد آخر في المحافظة للخاتم لإنجاز أوراقه الرسمية، وكان مستعجلاً لإنجاز معاملاته الورقية، فأخبروا النادي المسكين بضرورة انتظار العضو المسافر الذي يعمل ضمن كادر فريق عامودا!.

طبعاً لم يعد يستغرب جمهور محافظة الحسكة أي أمر خارج عن المألوف في رياضة محافظته، وهذا المشهد أيضاً سيمر كما مرت عديد القصص، طبعاً هذه التفاصيل لابد أن صداها وصل لرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، فمكتب اللجنة الفنية ملاصق لمكتب رئيس التنفيذية الذي لم يتدخل أبداً!.