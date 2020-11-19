شعبة جامعة البعث الأولى تطالب بإشراك فروع الجامعات في عملية الاستئناس

حمص – عادل الأحمد:

طالب المشاركون في جلسة الحوار في شعبة جامعة البعث الأولى لتقييم تجربة الاستئناس الحزبي في انتخابات مجلس الشعب، بضرورة اشراك فروع الجامعات بعملية الاستئناس في الاستحقاق القادم، ووضع شروط واضحة للترشّح، وخاصة على صعيد المؤهلات العلمية، ولحظ التزام المرشّح باجتماعاته الحزبية، وأن يبدأ الاستئناس من الفرقة الحزبية الانتخابية ليتسنى للناخب تشكيل صورة ومعرفة واضحة عن المرشّح.

وأشارت بعض المداخلات إلى أن سبب تأثير المال الانتخابي يرجع لقلة الثقافة الانتخابية عند بعض الناخبين، وخاصة أن عملية الاقتراع تمّت بصورة سرية تسمح للناخب ممارسة حقه في الانتخاب بشفافية بعيدة عن الضغوطات التي يمكن أن تُمارس من قبل البعض.

وأكد الرفيق الدكتور فائق شدود أمين فرع جامعة البعث للحزب أن الحوار هدفه دراسة ايجابيات وسلبيات الاستئناس والسبل الكفيلة بإنجاحه مستقبلاً، والاستفادة من نتائج هذه الندوات لتطوير هذه التجربة وتعزيزها، وأضاف: إن هذه التجربة مهمة على صعيد العمل وخلقت حالة من الحراك الحزبي، رغم بعض السلبيات التي رافقتها، ويرجع ذلك لعدم قدرة البعض على التخلص من الأمراض الاجتماعية وتغليب المصلحة الخاصة على العامة.

حضر الجلسة الرفاق زهور عبد الهادي وجابر الاستانبولي وسامي سلوم أعضاء قيادة الفرع وقيادات الشعب والفرق الحزبية وعمداء الكليات وحشد من الرفاق الأعضاء ضمن مجال عمل الشعبة.