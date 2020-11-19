“قسد” العميلة تختطف مجموعة شبان من قرية عكاظ

اختطفت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدداً من الشبان في قرية عكاظ بناحية تل حميس بريف الحسكة.

وذكرت مصادر محلية من ريف الحسكة الجنوبي أن مسلحين من ميليشيا “قسد” داهموا، بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي، قرية عكاظ التابعة لناحية تل حميس وأقدموا على اختطاف مجموعة من الشبان واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وأقدمت ميليشيا “قسد” على مدى الأسابيع الأخيرة على تنفيذ عمليات مداهمة لقرى وبلدات في أرياف الحسكة ودير الزور والرقة واختطفت عشرات الشبان من أبنائها لاقتيادهم إلى معسكرات خاصة بها وزجهم في صفوفها لخدمة أجنداتها المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة.

في الأثناء، أصيب مزارعان بجروح جراء اطلاق قوات الاحتلال التركي النار عليهما في قرية مسلم بمنطقة المالكية بريف الحسكة.

وذكرت مصادر أهلية أن قوات الاحتلال التركي أطلقت النار باتجاه المزارعين في قرية مسلم بريف المالكية الشمالي الشرقي ما أدى إلى إصابة مزارعين اثنين بجروح أحدهما إصابته بالغة حيث تم نقلهما إلى مشفى مدينة المالكية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات جيش الاحتلال التركي تتعمد استهداف المدنيين في القرى القريبة من الحدود السورية التركية وضرب المزارعين والفلاحين لمنعهم من زراعة اراضيهم وسط حالة استياء بين الأهالي بعد خروج عشرات الهتكارات من الأراضي الزراعية من الاستثمار جراء ممارسات المحتل التركي.

ومنذ عدوانها على الأراضي السورية في تشرين الأول من العام الماضي ترتكب قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين أعمالا إجرامية بحق الأهالي وتدمر البنى التحتية والمرافق الخدمية وتتعمد إشاعة الفوضى وممارسة مختلف أشكال الإرهاب بحق الأهالي ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم ونزوح عدد كبير باتجاه مدينتي الحسكة والقامشلي.