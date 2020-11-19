معرض للكتاب احتفاءً بأيام الثقافة السورية

تحت شعار “ثقافتي.. هويتي”، تحتفل وزارة الثقافة بأيام الثقافة السورية، حيث تقام مجموعة من الفعاليات تتضمن حفلات موسيقية وعروضا مسرحية وسينمائية ووثائق تاريخية وملتقيات تشكيلية ومعارض كتب.

عن هذه المعارض يقول مدير الهيئة العامة السورية للكتاب د. ثائر زين الدين لـ “لبعث”: تشارك الهيئة العامة السورية للكتاب في أيام وزارة الثقافة السورية بمعرض رئيسي في مكتبة الأسد الوطنية يُفتتح الثلاثاء المقبل ويضم نحو 1400 عنوان من إصدارات هيئة الكتاب في السنوات الأخيرة، إلى جانب عرض بعض الإصدارات التي تنتمي إلى سنوات سابقة.

وتُفتتح في الآن نفسه معارض الكتب في نوافذ البيع كافة في المراكز الثقافية الموجودة في المحافظات السورية، ولاسيما في مراكز المدن، إذ إن للهيئة في كل مركز ثقافي نافذة بيع مزوّدة بما لا يقل عن 500 عنوان، وخاصة العناوين الجديدة التي تصدرها، إضافة إلى المعارض الدائمة في جامعات دمشق، وتشرين، والمعرض الجديد الذي يتم التحضير له الآن في المدينة الجامعية. وتمتاز هذه المعارض جميعها بوجود حسم يصل إلى 60% من سعر الغلاف، أي إن الكتب ستكون زهيدة الثمن بحيث تتمكن شرائح المجتمع كافة من اقتنائها إن أرادت ذلك.

جُمان بركات