نادي السلمية يعرض مطالبه خلال تكريم ناشئات الطائرة

السلمية – يارا ونوس

كرّمت اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام في حماة فريق ناشئات السلمية لكرة الطائرة المتوّج بلقب الدوري العام في الموسم الحالي.

رئيس النادي صفوان سيفو تحدث خلال حفل التكريم عن نشاط النادي والبطولات التي تحققت في الأعوام الماضية، وعرض عدة مطالب أساسية، أولها ترميم الصالة الرياضية، وإنشاء صالة مغلقة للنادي تضمن التمرين صيفاً وشتاء، كما طالب بدعم الأندية الريفية المجتهدة الفقيرة مادياً والغنية بخاماتها ومواردها البشرية، إضافة إلى المطلب الأخير وهو تعشيب الملعب الترابي بالعشب الصناعي باعتبار النادي يملك مواهب متميزة في كرة القدم.

من جهته عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، رئيس مكتب الكرات بشير عبود أعرب عن استعداده التام لتقديم كل ما يلزم للنادي، ووعد بتنفيذ طلبين بشكل سريع وهما: ترميم الصالة الرياضية وإعطاؤها الأولوية، والدعم المادي للأندية الريفية.

بدورها عضو اللجنة التنفيذية في حماة رضية سقر وعدت أيضاً بتقديم الدعم اللازم.