وزير الصحة يفتتح منشآت صحية في اللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

افتتح وزير الصحة الدكتور حسن غباش، وأمين فرع اللاذقية للحزب الرفيق المهندس هيثم إسماعيل، ومحافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، مركز الجنديرية الصحي الذي تم تجهيزه بالتعاون مع المجتمع الأهلي، ويضم عيادات متخصصة، “داخلية وعينية وأسنان وأذنية وأطفال ولقاح وتغذية وتثقيف صحي وإسعاف وضماد ومخبر وصحة إنجابية” لأهالي بلدية الجنديرية ومحيطها من القرى المجاورة، وتم رفد المركز بالكوادر الطبية اللازمة والتجهيزات الحديثة، خاصة فيما يتعلق بالعيادة العينية والمخبر.

كما شملت زيارة الوزير افتتاح مبنى العيادات الشاملة، والاطلاع على أعمال تأهيل وصيانة عدد من المراكز الصحية، ومراحل سير العمل في مشفى جبلة الوطني، والمشفى الوطني بمدينة اللاذقية ضمن الجهود لتحسين الخدمات والرعاية الصحية، وبعد تخريبه من قبل الإرهاب والتنظيمات المسلحة فقد تمت إعادة افتتاح مركز كفرية الصحي بعد تأهيله وتجهيزه بالعيادات اللازمة في إطار تحسين الخدمة الصحية، وتوفير خدمات الرعاية للأسرة، وتم التجوّل في أقسامه، يضم المركز عيادات الطفل واللقاح والتغذية والصحة الإنجابية وعيادة عامة ونسائية وصيدلية وعيادة لمرضى السكري ومخبر، كما تم افتتاح مركز الشهيد عدنان محمد عابدين الصحي بمدينة اللاذقية، ويتألف من 4 طوابق بمساحة 1700 مترمربع، ويقدم خدمات العيادات الشاملة، حيث يضم نحو 22 عيادة ومتمماتها.