العماد جوزيف عون: لا تهاون مع من يعبث بأمن واستقرار لبنان

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون الجمعة أن الجيش ركيزة أساسية للسيادة الوطنية، مشددا على أن المؤسسة العسكرية هي المظلة الجامعة لكل أبناء الوطن.

وقال عون في كلمة وجهها إلى العسكريين بمناسبة عيد استقلال لبنان الـ 77 : “لا تهاون مع من يعبث بأمن واستقرار البلاد ومن يحاول المساس بالمصلحة الوطنية العليا”، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوحدة والتضامن كفيلان بتجاوز المرحلة الدقيقة والصعبة التي يمر بها لبنان على الصعد كافة.

ودعا عون أفراد الجيش اللبناني إلى البقاء بأعلى درجات اليقظة والجهوزية التامة في مواجهة أعداء لبنان، مبيناً ان العدو الإسرائيلي لا يتورع عن إطلاق التهديدات بالاعتداء على الأراضي اللبنانية.. ونواياه العدوانية لم تتوقّف، كما أن خلايا الإرهاب لم تكف عن التخطيط للعبث باستقرار البلاد الداخلي.

وتطرّق إلى المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي، وشدد على أنه “لا تفريط بالسيادة الوطنية في المفاوضات التقنية لترسيم الحدود البحرية”.

وانتهت الجولة الرابعة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال، التي تجري برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركيّة. والجولة الجديدة تعقد الشهر المقبل.

قائد الجيش اللبناني دعا قبل أيام من عناصر الجيش اللبناني إلى “الجهوزية التامة” على الحدود الجنوبية لمواجهة تهديدات “إسرائيل” وخروقاتها، وإلى السهر الدائم على حسن تنفيذ القرار 1701 بالتنسيق والتعاون مع قوات الأمم المتحدة في لبنان حفاظاً على الاستقرار.

وأشار العماد عون إلى أن “لبنان يمرُ حالياً بمرحلة دقيقة وصعبة غير مسبوقة على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد أضافت كارثة المرفأ المزيد من الضغوط على الأوضاع المأزومة التي ترافقت مع جائحة كورونا. لكنّنا على ثقة أنّنا بوحدتنا وتضامننا سنتجاوز هذه المرحلة كما تجاوزنا أزمات عصفت بوطننا في مراحل سابقة.

هذا، واستقبل العماد عون اليوم رئيس أركان الجيوش الفرنسية فرانسوا ليكوينتر الذي وصل إلى قيادة الجيش في اليرزة في زيارة رسمية، سيجري خلالها مباحثات لتعزيز العلاقة بين الجيشين، كما سيوقع الجانبان على مذكرة تفاهم مشتركة لتطوير قدرات الجيش اللبناني.