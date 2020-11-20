العراق.. القضاء على 16 إرهابياً في كركوك

أحبطت القوات العراقية الجمعة محاولة تسلل لإرهابيي تنظيم “داعش” في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وجاء في بيان صدر عن قوات الحشد الشعبي اوردته السومرية نيوز “أن قوات اللواء31 بـ‍الحشد الشعبي أحبطت عملية تسلل لمجموعة من إرهابيي “داعش” في جزيرة الصينية وتم الاشتباك معهم وإجبارهم على الفرار بعمق الصحراء” دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

كما قضت القوات العراقية على 16 إرهابياً من تنظيم “داعش” في محافظة كركوك شمال البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول قوله اليوم إن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ أمس عملية أمنية بالمنطقة الرابطة بين وادي زغيتون ووادي الخناجر استهدفت أوكاراً لتنظيم “داعش” تخللها اشتباكات أسفرت عن مقتل 16 إرهابياً.

وأشار إلى أن عمليات البحث أسفرت أيضاً عن العثور على وثائق مهمة وكميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وجوازات سفر ومبالغ مالية محلية وأجنبية.

وتواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها الأمنية في عدد من المحافظات والمناطق لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” والقضاء عليهم.