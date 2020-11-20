بوتين: جرائم النازية لا تسقط بالتقادم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن جرائم النازية لا تسقط بالتقادم، مبيناً أن محاولات تقويض أو نسيان قرارات محكمة نورمبرغ تمثل ضربة لأمن العالم.

ومحاكمات نورمبرغ بدأت عام 1945 وانتهت في 1946 ووقف أمامها 24 متهماً من القيادة العليا لألمانيا النازية، وتم الحكم فيها على 12 منهم بالإعدام وعلى البقية بالسجن مدى الحياة أو لمدة طويلة. وكانت جميع جلسات المحكمة الـ 403، علنية ومفتوحة. تمت تغطية أعمالها على نطاق واسع من قبل الصحافة العالمية وبثت وقائع جلساتها على الهواء مباشرة.

وفي خطاب أمام المشاركين في منتدى “دروس نورمبرغ”، قال بوتين : “هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، فقد تم تقييمها من قبل محكمة نورمبرغ، وعرفت كجريمة ضد الإنسانية، واعتبرتها المحكمة وفق مفهوم الإبادة الجماعية/ وشكلت الأساس لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية التي تم تبنيها عام 1948”.

وأضاف بوتين: “من واجب المجتمع العالمي بأسره أن يتوخى الحذر إزاء قرارات محكمة الشعوب لأننا نتحدث عن المبادئ التي تكمن وراء قيم النظام العالمي لما بعد الحرب وقواعد القانون الدولي”، مبيناً أنها تظل أساسا متينا وموثوقا للحوار والتعاون البناءين، ونسيانها ومحاولات تقويضها تشكل ضربة لضمان الأمن في جميع أنحاء العالم.