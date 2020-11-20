قرار أممي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وتم اعتماد القرار بناء على توصية اللجنة الثالثة للجمعية العامة بأغلبية 163 صوتاً فيما عارضه كيان الاحتلال الإسرائيلي وأربع دول فقط في حين امتنعت 10 دول عن التصويت.

وأعادت الجمعية العامة في قرارها وفق بيان لبعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة التأكيد مجدداً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في أن تكون له دولته المستقلة.

ويشدد القرار على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي التي احتلت عام 1967 إضافة إلى التوصل لتسوية بين الفلسطينيين و”إسرائيل” استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

من جهته أوضح مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن اعتماد القرار بأغلبية ساحقة دليل على أن المجتمع الدولي يدعم وبقوة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بالرغم من محاولات الاحتلال المستمرة إحداث تغيير في هذا الموقف الدولي المبدئي والثابت.

ميدانياً، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر مالك شرق رام الله، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت احتجاجاً على مخطط الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة على مساحات واسعة من أراضي القرية، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح وآخرين بحالات اختناق.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاما شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في رأسه والعشرات بحالات اختناق.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال يومي الجمعة والسبت باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

في سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال قريتي اللبن الشرقية وقريوت جنوب نابلس وجرفت مساحات من الأراضي الزراعية بهدف توسيع عمليات الاستيطان فيها، فيما اقتحمت بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل واعتقلت أربعة فلسطينيين.