ليستر يصطدم بالليفر.. وبرشلونة بضيافة أتلتيكو مدريد

تعاود الدوريات الأوروبيّة الثلاثة الكبرى نشاطها بعد أسبوع من التوقف، بسبب استكمال منافسات التصفيات المونديالية وبطولة دوري الأمم الأوروبية، وسنكون على موعد مع مباريات من العيار الثقيل في كلّ من هذه الدوريات تروي ظمأ عشاق الساحرة المستديرة، والبداية كالعادة مع الدوري الإنكليزي، حيث يستضيف فريق العاصمة ووصيف الترتيب توتنهام فريق مانشستر سيتي صاحب المركز العاشر، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، ونظراً لفارق النقاط القليل بين المراكز العشرة الأولى، تكتسب النقطة الواحدة أهمية كبيرة في تغيير خارطة الترتيب.

أما أبرز مباريات هذه الجولة فهي التي تجمع المتصدّر ليستر سيتي بثالث الترتيب وحامل لقب الموسم الماضي ليفربول، الذي يدخل المباراة بهدف الفوز والعودة لسكة الانتصارات، لكن مهمته لن تكون سهلة أبداً وسط معاناة كبيرة من الغيابات وعلى رأسها محمد صلاح، الذي أُصيب بفيروس كورونا خلال وجوده بمعسكر منتخب بلاده، كذلك يغيب عن ليفربول كلّ من جو غوميز وآندي روبرتسون وجوردان هندرسون وتشامبرلين وفان دايك، وفي الجهة المقابلة، يقدّم ليستر مستوى مميزاً في الموسم الجاري، حيث خاض 8 مباريات حتى الآن فاز في 6 منها، كان آخرها أمام وولفرهامبتون، وخسر في لقاءين.

وفي إيطاليا يرحل فريق ميلان المتصدّر لملاقاة نظيره نابولي الثالث في قمة الجولة الثامنة. مدرّب الميلان ستيفانو بيولي استعاد خياراته الدفاعية كاملة بعد تعافي أليسيو رومانيولي وماتيو موساكيو، حيث كان يعتمد على رومانيولي وسيمون كايير فقط منذ انطلاقة الموسم، بينما تلقى نادي نابولي ضربة قوية بإصابة فرناندو يورينتي وباكايوكو، ويسعى كلّ فريق لحصد نقاط المباراة من أجل الحفاظ على مركزهما.

وفي إسبانيا ستكون العيون متسمّرة أمام الشاشات لمتابعة لقاء القمة لهذا الأسبوع بين برشلونة الثامن وأتلتيكو مدريد الثالث لحساب الجولة العاشرة من الليغا، وسيستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو المباراة التي يتوقع أن تكون قمة في النديّة بين فريق يحاول البحث عن ذاته مع مدربه الجديد، حيث لا يقدم الفريق الكتالوني موسماً جيداً على الإطلاق حتى الآن على الرغم من فوزه الكبير على ريال بيتيس في الجولة الأخير (5-2)، وبين فريق لم يخسر أية مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، ويسعى الفريقان لعدم التفريط بأي نقطة للاقتراب أكثر من المتصدّر ريال سوسيداد.

الجدول الكامل

الدوري الإنكليزي (الجولة التاسعة)

مباريات الغد: نيوكاسل– تشيلسي 2.30 مساءً، أستون فيلا– برايتون 5 مساءً، توتنهام- مانشستر سيتي 7.30 مساءً، مانشستر يونايتد- وست بروميتش ألبيون 10 مساءً.

مباريات الأحد: فولهام– إيفرتون 2 ظهراً، شيفيلد- وست هام 4 عصراً، ليدز يونايتد– أرسنال 6.30 مساءً، ليفربول- ليستر سيتي 9.15 مساءً.

مباريات الاثنين: بيرنلي- كريستال بالاس 7.30 مساءً، ولفرهامبتون– ساوثامبتون 10 مساءً.

الدوري الإيطالي (الجولة الثامنة)

مباريات الغد: كروتوني– لاتسيو 4 عصراً، سبيزيا– أتالانتا 7 مساءً، يوفنتوس- كالياري 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: فيورنتينا– بنيفنتو 1.30 مساءً، إنتر– تورينو، روما– بارما، سامبدوريا– بولونيا، هيلاس– ساسولو، 4 عصراً، أودينيزي– جنوى 7 مساءً، نابولي– ميلان 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني (الجولة العاشرة)

مباريات اليوم: أوساسونا– ويسكا 10 مساءً.

مباريات الغد: ليفانتي– إلتشي 3 عصراً، فياريال- ريال مدريد 5.15 مساءً، إشبيلية- سيلتا فيغو 7.30 مساءً، أتلتيكو مدريد– برشلونة 10 مساءً.

مباريات الأحد: إيبار– خيتافي 3 عصراً، قادش- ريال سوسيداد 5.15 مساءً، غرناطة- بلد الوليد 7.30 مساءً، ديبورتيفو ألافيس– فالنسيا 10 مساءً.

مباريات الاثنين: أتلتيك بلباو- ريال بيتيس 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– يعدّ فريق مانشستر سيتي هو ثاني أكثر فريق فاز عليه توتنهام في تاريخه 23 فوزاً، بعد إيفرتون الذي فاز عليه توتنهام 26 مرة.

– تواجه ليفربول وليستر سيتي في 64 مباراة فاز فيها الريدز في 31 مباراة بينما فاز ليستر سيتي في 18 مباراة، وكان التعادل حاضراً في 15 مباراة، وسجل الريدز 95 هدفاً بينما استقبل 70 هدفاً.

– التقى ميلان ونابولي في 144 مباراة، نجح الروسونيري في تحقيق الانتصار في 54 مناسبة وتلقى الخسارة في 42 مواجهة، وحسم التعادل نتيجة 47 لقاء.

– التقى الفريقان من قبل في 197 مباراة بمختلف البطولات، فاز أتلتيكو مدريد في 60 لقاءً من أصل 197 لقاءً جمعه بمنافسه برشلونة، فيما فاز الأخير في 90 لقاءً، وتعادلا خلال 47 مباراة أخرى.

– سجل لاعبو أتلتيكو 288 هدفاً بمختلف المسابقات، بينما سجّل لاعبو برشلونة 375 هدفاً، ويتصدّر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة هدافي هذه اللقاءات برصيد 29 هدفاً.