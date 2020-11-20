وزير الكهرباء: أعمال الصيانة في عدد من محطات التوليد في المرحلة النهائية وستدخل تباعاً بالخدمة خلال الأيام القادمة

أوضح وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن أعمال الصيانة في عدد من محطات التوليد في المرحلة النهائية وستدخل تباعاً بالخدمة خلال الأيام القادمة بما يسهم في تحسين الوضع الكهربائي مشيراً إلى التعاون بين وزارتي الكهرباء والنفط لتأمين حوامل الطاقة إلى المحطات الكهربائية.

وأوضح الزامل في اتصال مع قناة السورية أن الوزارة ستنهي أعمال الصيانة في الـ 25 من الشهر الجاري لافتاً إلى وجود ثلاث مجموعات توليد في الصيانة ستدخل تباعاً بالخدمة قريباً وستسهم في تحسين الوضع الكهربائي خلال الشتاء.

وحول المعلومات التي تناقلتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول مشكلة انقطاع الكهرباء وزيادة ساعات التقنين بين الزامل أنه توجد انقطاعات في التيار الكهربائي واستهلاك زائد نتيجة حالة الطقس الباردة والوزارة تحاول تلافي هذا الموضوع.

وأشار الزامل إلى أن وزارة النفط تزودنا تقريبا بـ 9.4 ملايين متر مكعب من الغاز بشكل شبه يومي ولكن محطات التحويل التي تعمل على الغاز تحتاج إلى 18 مليون متر مكعب من الغاز إضافة إلى ستة آلاف طن من الفيول والمستهلك منها 5 آلاف طن لأن مجموعات التوليد بحاجة إلى صيانة لذلك يتم تخزين الباقي للاستفادة منه في الشتاء.

وأوضح الزامل أن المحطات الكهربائية التي تعمل على الفيول هي محطات قديمة تحتاج إلى صيانة والحصار والعقوبات أحادية الجانب تحول دون تزويد الوزارة بالقطع اللازمة لإعادة تأهيلها.

وبالنسبة إلى المحطة الكهربائية في حلب قال الزامل نحن في المراحل النهائية لإنهاء صيانتها وإعادة تأهيلها باستطاعة 1000 ميغا واط وتحتاج إلى سنتين حتى تدخل بالخدمة وسيتم إدخال أول مجموعة من التوليد بعد 11 شهراً.