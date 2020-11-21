الورد الشامي يزين ساحة مركز ثقافي الحسكة

تزينت ساحة المركز الثقافي بالحسكة بألوان زاهية وورود شامية يفوح عبقها في أرجاء المدينة، وشتى أنواع الأشجار والخضار، وهي تجربة فريدة وقد تكون نادرة على مستوى المؤسسات الرسمية في محافظة الحسكة، وعن هذه التجربة تحدث مدير الثقافة في المحافظة عبد الرحمن السيد: توجهنا لزراعة واستثمار حديقة المركز الثقافي، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الحكومة، التي طالبت باستثمار المساحات والاستفادة منها، وشهدت مراحل العمل بدءاً من الحراثة وزراعة البذور والسقاية والعناية، تعاون كافة العمال بدءاً من المدير حتى المستخدمين، وتم التنسيق مع مديرية الزراعة لاستثمار خبرتها في هذا المجال، كما قمنا بزراعة: “البقدونس، الجزر، الملفوف، السبانخ، الفول، رشاد، بصل أخضر، نعناع”، وقسم آخر من الحديقة تم زراعته بأنواع من الورد الشامي وأشجار النارنج، والكمثري، والزيتون والرمان، ولأن النتاج بدأ يظهر، فهناك من حصل عليه من الموظفين وبشكل مجاني، لأنها أثمرت بكدهم وتعبهم، وأحياناً يأخذ موظف أو عامل نتاج إضافي إذا تميّز في عمله الرسمي، تكون بمثابة المكافأة، والتجربة بحد ذاتها مهمة ومفيدة، فالمركز الثقافي إلى جانب مختلف أنواع الفنون الأدب، بات مساحة للمتعة والراحة، فروّاد المركز يتمتعون بمنظر الورود والألوان الخضراء التي تبهج النفس.

عبد العظيم العبد الله