الوزير البرازي يدشن مخبز كفر حمرة الآلي بحلب بطاقة إنتاجية 4.5 طن يومياً

حلب – معن الغادري

استهل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي زيارته إلى حلب بتدشين مخبز كفر حمرة الآلي بطاقة إنتاجية 4.5 طن يومياً.

ويأتي افتتاح المخبز ضمن خطة المؤسسة العامة للمخابز والتي تهدف إلى إعادة تشغيل كافة المخابز التي كانت متوقفة وتعرضت إلى الأضرار جراء الأعمال الإرهابية المسلحة، ويسهم مخبز كفرحمرة في تخفيف الضغط عن مخابز المنطقة في دير جمال و نبل وتل رفعت و تخديم المواطنين و القرى المحيطة بها والتي تم تحريرها من رجس الإرهاب.

وبين مدير المخابز بحلب جهاد السمان أن عدد المخابز الكلي في محافظة حلب بلغ 26 مخبزاً في المدينة والريف، وتضم هذه المخابز 33 خطاً للإنتاج، وتعمل بطاقة إنتاجية مابين 300- 280 طن تقريباً في اليوم .

وتفقد الوزير البرازي مخبز قاضي عسكر الآلي والذي يعمل بخطي إنتاج وبطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 24 طن يومياً، واطلع على مراحل العمل التي تم إنجازها بما يخص تجهيز وتركيب خط انتاجي ثالث للمخبز .

وشدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على ضرورة الحفاظ على جودة المنتج من مادة الخبز وتأمين المادة للمواطنين بسهولة ومنع التجمعات على أبواب المخابز .

ومن المقرر أن يلتقي الوزير البرازي أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة حلب لمناقشة آلية عمل الغرفة وخططها الراهنة والمستقبلية ودورها في تدعيم ركائز الاقتصاد الوطني وبما ينعكس إيجاباً على تحسين الوضع المعيشي، كما سيناقش مع الأسرة التموينية في المحافظة والجهات ذات الصلة الواقع التمويني ومدى توفر المواد الأساسية وآليات ضبط الأسعار في الأسواق، بالإضافة إلى مناقشة التحضيرات لإطلاق العمل بالبطاقة الإلكترونية لتوزيع مادة الخبز خلال الفترة القريبة جداً.