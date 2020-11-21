بوتين يمدد العقوبات الجوابية ضد الغرب

مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سريان الإجراءات التقييدية التي فرضتها موسكو، رداً على عقوبات غربية فرضت قبل ذلك بحق مؤسسات وأفراد من روسيا.

وتم نشر المرسوم الرئاسي الخاص بذلك، على البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية للكرملين. وأشارت الوثيقة، إلى أن هذه العقوبات المضادة ستبقى سارية المفعول حتى 31 كانون الأول 2021.

وتم في المرسوم، الإيعاز إلى الحكومة الروسية، بضمان تحقيق التدابير الضرورية، لتنفيذ المرسوم، وإذا لزم الأمر، تقديم مقترحات لتغيير مدة سريان القيود. ودخل المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه.

إلى ذلك، قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تفرض عقوبات شخصية على 25 بريطانيا، يمنعون من دخول الأراضي الروسية.

وأصدرت زاخاروفا بيانا قالت فيه: “ردا على الإجراءات غير الودية للسلطات البريطانية وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، قرر الجانب الروسي فرض عقوبات شخصية على 25 ممثلاً بريطانياً ممنوعون من دخول أراضي روسيا”.