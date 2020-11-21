تسارع مطرد بإصابات كورونا في الولايات المتحدة

بانتظار اللقاحات، تُفرض كل يوم قيود جديدة في كافة أنحاء العالم للحدّ من تفشي كورونا. وتوقظ هذه التدابير ذكرى مرحلة الإغلاق التي شهدها العالم في الربيع الماضي أثناء الموجة الأولى من المرض.

وسيُفرض “عزل” في تورونتو كبرى مدن كندا، “وجزء كبير من ضاحيتها” اعتباراً من الاثنين.

وسيخضع سكان إيرلندا الشمالية لإغلاق لمدة أسبوعين إضافيين، في وقت أغلقت المطاعم والحانات في عدة مناطق في مقاطعة ويلز أبوابها مساء الجمعة لثلاثة أسابيع.

ودخل الوباء في الولايات المتحدة مرحلة “تسارع مطرّد” مع تسجيل أكثر من 197 ألف إصابة جديدة و1800 وفاة في البلاد خلال 24 ساعة، غداة الإبلاغ عن أكثر من 2200 وفاة أيضاً وهي عتبة لم تتخطها البلاد منذ أشهر.

ونتيجة لذلك سيخضع سكان كاليفورنيا لحظر تجول ليلي يستمر شهراً. أما في نيويورك، فقد أُغلقت المدارس رغم استياء عدد كبير من الأهالي ودُعي الأميركيون إلى الامتناع عن السفر خلال عطلة عيد الشكر الخمس المقبل، وهي مناسبة تجتمع فيها العائلات في الولايات المتحدة وتكتظ خلالها المطارات والطرق.

ومن بين الشخصيات الأميركية التي أُصيب مؤخراً بالفيروس، دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كان قد أُصيب وزوجته ميلانيا بالمرض مطلع تشرين الأول.

وتخطت الهند، وهي من بين الدول الأكثر تضرراً من الوباء، عتبة تسعة ملايين إصابة بالوباء وتسجل رسمياً أكثر من 132 ألف وفاة، لكن يُخشى أن تكون هذه الأرقام أقل من الواقع.

وتسبب التجمع خلال عيد ديوالي السبت الماضي، فضلاً عن التراخي في وضع الكمامات والالتزام بقواعد التباعد، بارتفاع مقلق بمعدل العدوى في البلاد.

وبعد إغلاق عام صارم في آذار رفع تدريجاً، تجري إعادة فرض قيود في بعض المناطق.

وقررت السلطات في نيودلهي زيادة الغرامات بحق الذين لا يضعون كمامات بمقدار أربعة أضعاف، فيما تفرض مدينة أحمد أباد عاصمة ولاية غوجارات اعتباراً من الجمعة حظر تجول ليلي لمدة غير محددة، إلى جانب إغلاق عام خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

في هذه الأثناء، رحبت منظمة الصحة العالمية بتراجع عدد الإصابات اليومية في أوروبا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 10 بالمئة، لكن الوفيات تواصل الارتفاع ويبقى الحذر قائماً.

وسجلت السويد التي تتبع استراتيجية أقل صرامة من دول أوروبية أخرى، حصيلة إصابات قياسية الجمعة بلغت 7240 إصابة.

وبدأت حملات فحوص واسعة في النمسا التي طلبت سبعة ملايين فحص سريع، وفي منطقة جنوب تيرول، التي تتمتع بحكم ذاتي في أقصى شمال إيطاليا.

وفي فرنسا، تم تجاوز ذروة الموجة الثاني على الأرجح، وفق ما أعلنت السلطات الصحة. وتحدث مسؤول في مجال الصحة عن “مخرج من النفق” مع بدء توزيع اللقاحات قريباً.

ويثير ذلك أملا لدى قطاع النقل الجوي بعد أن أغرقه الوباء في أزمة تاريخية.

ويقدّر اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) الذي يعقد اعتباراً من الاثنين عبر الفيديو جمعيته العامة الـ76، تراجع حركة النقل الجوي هذا العام بـ66 بالمئة، ويتوقع ألا تعود إلى المستوى الذي كانت عليه عام 2019 قبل عام 2024.