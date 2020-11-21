حرجلة والساحل يبحثان عن التعويض مع عودة الدوري الممتاز(للمدقق)

دمشق-البعث

يقص فريقا حرجلة والساحل ظهر اليوم شريط افتتاح مباريات المرحلة الرابعة من منافسات الدوري الكروي الممتاز الذي توقف لنحو أسبوعين لإتاحة الفرصة لمنتخبنا الوطني لخوض معسكر تدريبي خارجي في الإمارات تخلله مباراتان وديتين مع أوزبكستان والأردن.

لقاء اليوم يمكن اعتباره فرصة حقيقية لكلا الفريقين لتصحيح المسار وتعويض خيبات المراحل الماضية والتي جعلت حرجلة يتراجع للمركز الأخير بثلاث هزائم، فيما جمع الساحل نقطة وحيدة ليستقر في المركز قبل الأخير.

التوقف بلاشك أفاد الطرفين بعد معاناتهما من قلة الجاهزية بسبب التأخر في بدء فترة التحضير، كما أنهما يشتركان بوجود خليط من لاعبي الخبرة والشباب تحت قيادة مدربين صاحبي خبرة يتعرضان لسيل من الانتقادات.

رئيس نادي حرجلة عبد الرحمن الخطيب أكد أن المباراة ستشهد وجها مختلفا من فريقه بعد فترة التوقف التي استثمرها الجهاز الفني لرفع مستوى الجاهزية الفنية وخوض عدد من اللقاءات الودية لكشف مواضع الضعف لمعالجتها.

وكشف الخطيب أن إدارة النادي سعت خلال الفترة الماضية لتوفير كافة مستلزمات الفريق وضمت عددا من اللاعبين لتقوية خطوط الفريق الذي يمثل محافظة ريف دمشق برمتها،مبينا أن المباراة ستعرف غيابات مؤثرة عن فريقه وفي مقدمتها الحارس إبراهيم عالمة ومحمد غباش وهادي المصري لكن التفاؤل موجود بخطف النقاط الثلاث.

بطاقة المباراة

الزمان الثانية ظهرا

المكان ملعب الجلاء في دمشق.

لم يسبق للفريقين أن التقيا ضمن الدوري الممتاز سابقا.