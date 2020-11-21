شرطة اللاذقية عينه على ألقاب بطولة القوة البدنية

اللاذقية- خالد جطل

أنهى نادي شرطة اللاذقية استعداداته للمشاركة في بطولة أندية شرطة سورية بالقوة البدنية، والتي ستنطلق منافساتها في حلب اليوم السبت وتستمر لثلاثة أيام، وتقام تحت رعاية اللواء محمد رحمون وزير الداخلية.

وعن طموحات شرطة اللاذقية تحدث مشرف اللعبة الكابتن حيدر رجوب لـ”البعث” قائلاً: استعد لاعبونا للبطولة بشكل متميّز من خلال تدريبات متواصلة واختبارات لانتقاء الأفضل، وسنشارك بخمسة لاعبين وخمس لاعبات، وهدفنا المنافسة على ألقاب بطولة الرجال لأن معظم لاعبينا أبطال جمهورية وضمن المنتخبات الوطنية، وهناك تصميم للخروج بأرقام متميزة تؤكد تطور اللعبة في نادينا وكل أندية الشرطة، ولدى السيدات نسعى لتحقيق نتائج إيجابية والاستفادة من احتكاك لاعباتنا خاصة وأن اثنتين منهما تشاركان للمرة الأولى، أتوقع منافسات قوية بالبطولة كون معظم المشاركين من أبطال الجمهورية والعرب ولهم بطولات عالمية، سنشارك بفئة الرجال باللاعبين أحمد عبد الله ووصفي شاويش وذو الفقار خليل وعلي ديب وجمعة خلو، ويمثلنا بفريق السيدات كل من آلاء شقرا وشوق علوش ونور الهدى سودا وجيانا دقنوش وروعة ريشة.

الجدير ذكره أن أندية الشرطة المشاركة بالبطولة تمثّل (دمشق، حلب، اللاذقية، حمص، حماة، طرطوس، الحسكة، دير الزور)، حيث حدّدت اللجنة المنظمة للبطولة أوزان منافسات الرجال كالتالي: ( 74 كغ، 83 كغ، 93 كغ، 105 كغ، 120 كغ) ولدى السيدات (47 كغ، 57 كغ، 63 كغ، 72 كغ، 84 كغ).