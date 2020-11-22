الحرارة تميل للارتفاع نهاراً وتحذير من تشكل الضباب في المناطق الداخلية

تميل درجات الحرارة للارتفاع نهارا لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا مع فرصة ضعيفة لهطل الأمطار على المناطق الساحلية ويستمر الجو باردا ورطبا ليلا محذرة من تشكل الضباب في المناطق الجبلية والوسطى وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويصبح الجو الاثنين صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة حول معدلاتها نهارا أما ليلا فيكون الجو باردا ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الوسطى والقلمون وغوطة دمشق.