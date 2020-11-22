بوتين: روسيا قامت فقط بدور الوسيط بين أرمينيا وأذربيجان

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دور بلاده في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ اقتصر على الوساطة. وأشار بوتين خلال مقابلة تلفزيونية الوم مع قناة “روسيا 1” إلى أنه عملياً كان الاتفاق بين طرفين اثنين، مبيناً أنه شارك في التوقيع على الاتفاق مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لأنه لم تكن ثمة طريقة أخرى للقيام بذلك. وأضاف: إن روسيا قامت فقط بدور الوسيط وتحملت مسؤولية الفصل السلمي بين الطرفين المتحاربين وهو ما تقوم به الآن.

في سياق متصل، قال أرايك هاروتيونيان رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها في اجتماع في يريفان مع باشينيان: إنه تم تسجيل عودة 25 ألف شخص إلى المنطقة خلال 5 أيام.

وأضاف هاروتيونيان: “هناك تيار من العائدين إلى أرتساخ (الاسم الأرمني لقره باغ)، وتسير عودة مواطنينا بوتيرة سريعة إلى حد ما. في غضون خمسة أيام فقط، عاد 25 ألف شخص”. ووفقاً له فإن عملية العودة مستمرة، وقال: “هناك بالطبع مشاكل تتعلق بالطرق والأمن. ونحن نناقش ذلك”.

وأشار إلى أنه تجري في المرحلة الأولى إعادة المواطنين الذين لديهم سكن، والباقي سيعودون على مراحل عندما تظهر إمكانية توزيعهم على المساكن، وحل المشاكل الاجتماعية. وذكر أن السلطات، ستقوم بتسديد بعض نفقات إقامة سكان قره باغ في أرمينيا وقيمة فواتير الخدمات العامة.