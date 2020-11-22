عدوان تركي بطائرة مسيرة على محيط مدينة عين عيسى

اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بطائرة مسيرة على مناطق سكنية في محيط عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال التركي استهدفت بعدة قذائف عبر طائرة مسيرة تابعة لها مناطق سكنية في محيط مدينة عين عيسى شمال الرقة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بمنازل عدة وفي الأراضي الزراعية.

كما أصيب طفل بجروح جراء استهداف ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية بالنيران سيارة مدنية في قرية ناعم الجلاد شمال شرق مدينة الحسكة.

وذكرت مصادر أهلية أن مسلحي ميليشيا (قسد) أطلقوا النار باتجاه سيارة مدنية في قرية ناعم الجلاد التابعة لبلدة تل حميس بريف الحسكة الشمالي الشرقي ما أدى إلى إصابة طفل بجروح.

بالتوازي، أصيب شخص بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في قرية حوش خرابو بمنطقة النشابية جنوب الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بأنه أثناء قيام عمال بترميم مبنى المعهد الزراعي في حوش خرابو جراء ما تعرض له من تخريب على يد التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من الغوطة انفجر لغم أرضي ضمن المبنى ادى إلى إصابة أحد العمال بجروح خطيرة وتم إسعافه إلى أحد مشافي دمشق لتلقي العلاج.