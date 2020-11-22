فرع حمص للحزب ينظم ورشة حوارية حول تجربة الاستئناس الحزبي

حمص – صديق محمد

تنفيذاً لقرار القيادة المركزية للحزب بشأن إجراء استبيان حول تجربة عملية الاستئناس الحزبي لاختيار مرشحيه لمجلس الشعب، نظمت قيادة فرع حمص لحزب البعث ورشة حوارية مع الرفاق في قيادات الشعب الحزبية (الشهيد باسل الأسد ، والقصير، والتربية، وتدمر ) حيث ناقش الرفاق آراء الرفاق الأعضاء العاملين في الشعب المذكورة المتعلقة بالإيجابيات والسلبيات حول الاستئناس الحزبي.

الرفيق عمر حورية أمين فرع حمص لحزب البعث أكد أن عملية الاستئناس تهدف لتعزيز الديمقراطية في انتخاب القيادات المتسلسلة وكذلك اختيار الرفاق البعثيين لمجلس الشعب والنقابات وفق مبدأ الديمقراطية المركزية، وذلك عبر إشراك أوسع إطار من القواعد الحزبية في النشاط الحزبي بأنواعه كافة وحثها على المبادرة، مبيناً أن قيادة الحزب تعمل حالياً على تقييم هذه التجربة بإيجابياتها وسلبياتها تمهيداً لدراستها والخروج بمعايير مناسبة لتحين هذه التجربة مستقبلاً، لافتاً إلى أن التجربة كانت خطوة ايجابية وأفرزت حراكاً سياسياً ديمقراطياً إيجابياً بين صفوف الرفاق البعثيين.

تخلل الجلسة نقاش وحوار حول نقاط القوة والضعف التي استخلاصها من نتائج الاستبيان وطرق معالجتها.