موراليس لأعضاء حزبه: يجب الفوز في الانتخابات المحلية

دعا الزعيم البوليفيّ إيفو موراليس حزب “الحركة نحو الاشتراكية” الذي يترأّسه إلى العمل بهدف الفوز في الانتخابات المحلية لحماية حكومة الرئيس لويس آرسي. وخلال اجتماعه إلى أعضاء الحزب، شدّد على ضرورة الفوز بأغلبية المحافظات في الانتخابات المقرّر إجراؤها في آذار من العام المقبل لضمان حسن سير العملية السياسية في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن الزعيم البوليفي استعادته رئاسة حزب “الحركة من أجل الاشتراكية” الحاكم الذي أسّسه، قائلاً “بعد تقييم نتائج الانتخابات وأمور تنظيمية، تقرر بالإجماع أن أتولى رئاسة الحركة مجدداً”.

كما دعا موراليس إلى اجتماع لمسؤولي الحزب الأسبوع المقبل لمناقشة الانتخابات المحلية المرتقبة مطلع العام المقبل.

يشار إلى أن الزعيم البوليفي عاد من منفاه الأرجنتين في 9 تشرين ثاني بعد ما يقارب 11 شهراً من اللجوء إليها، ولاقى استقبالاً حاشداً عند الحدود بين بوليفيا والأرجنتين. وقال موراليس فور وصوله إلى بلاده: أعود إلى وطني الذي أحبه بفرح كبير”، مؤكداً أنه لم يشكك يوماً في العودة، لكنه لم يتوقع أن تكون “بهذه السرعة”.

ونفّذ الزعيم البوليفي إيفو موراليس تعهده بالعودة إلى بلده غداة تنصيب لويس آرسي رئيساً للبلاد.

عودة موراليس إلى بوليفيا الواقعة في منطقة “الأنديز” تأتي في مرحلة دقيقة تعيشها بوليفيا، وخصوصاً أنها شهدت عاماً من التوتر على خلفية استقالة موراليس، بعد انقلاب قادة المعارضة اليمينية بدعمٍ من واشنطن، والتي اتهمت موراليس “بتزوير انتخابات فاز فيها بولاية رابعة”.

الاستقالة تلتها أعمال عنف وقمع بحق البوليفيين المناصرين لموراليس، شنتها الحكومة المؤقتة برئاسة جيانين آنيس، التي تسلمت مقاليد السلطة إلى حين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

يذكر أن الرئيس البوليفي المنتخب لويس آرسي، يواجه تحديات اقتصادية في بلاده، كما أن الناتج المحلي البوليفي الخام كان 9 مليارات دولار، وأصبح 40 ملياراً في عهد موراليس.

وأدى الرئيس البوليفي الجديد لويس آرسي اليمين الدستورية في 8 تشرين الثاني، وسط احتفالات شعبية، بحضور عدد من الوفود الدولية.