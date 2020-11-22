وزارة الثقافة تحتفل بأيام الثقافة السورية

برعاية المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، تحتفل وزارة الثقافة بأيام الثقافة السورية التي ستُقام تحت شعار “ثقافتي هويتي”. وتجري الآن الاستعدادات النهائية لحفل الافتتاح الذي سينطلق غداً الاثنين في دار الأسد للثقافة والفنون الساعة السادسة والنصف مساءً.

يبدأ الافتتاح بمعرض فني تشكيلي من مقتنيات وزارة الثقافة في قاعة المعارض في الدار، ويليه الحفل الرسمي في القاعة الرئيسة، ويتضمن كلمة راعي الحفل، إلى جانب تكريم كوكبة من المثقفين السوريين، وهم السادة: د. محمد خلف الجراد، الفنانون ثناء الدبسي، أكثم عبد الحميد، سمية حلاق، جورج عشي، حسين نازك. ثم تتالى فقرات الحفل بفيلم قصير عن وزارة الثقافة، ومقطوعات موسيقية لخماسي من روح الشرق، وثنائي بيانو أطفال، وعزف منفرد (هارب)، ولوحات استعراضية لفرقة جلنار بقيادة علي حمدان.

وبالتوازي مع حفل الافتتاح تستعد مديريات وزارة الثقافة جميعها، والمراكز الثقافية كافة في المحافظات لإطلاق برامجها الخاصة بالاحتفالية والتي تستمر لغاية 26 الجاري وتقام خلالها حفلات موسيقية، وعروض مسرحية وسينمائية، ومعارض كتب، ووثائق تاريخية، وملتقيات تشكيلية.

وفي طرطوس تبدأ مديرية الثقافة احتفاليتها السنوية بتأسيس الوزارة بدءاً من يوم غد الاثنين حيث يتم افتتاح معارض الكتاب والفن التشكيلي والأعمال اليدوية الساعة١١صباحا في المركز الثقافي وإطلاق “فعالية فلنصنع جيلا يقرأ”

بالتعاون مع مديرية تربية طرطوس تتضمن تقديم مجموعة من الكتب لمكتبات المدارس وعرض لفرقة فراشات طرطوس تدريب صفاء زهرة وإطلاق ورشة عمل أدبية لمجموعة من الأطفال بإشراف الأديب غسان ونوس والشاعر حسن بعيتي الساعة الواحدة في ثقافي طرطوس وحفل موسيقي تدريب غياث كابر لمجموعة من أطفال فريق مهارات الحياة بنفس المكان والتوقيت وفي الخامسة مساء حفل موسيقي للأطفال تدريب أحمد حطاب في ثقافي طرطوس، ويرافق الفعاليات عروض موسيقا على الطريق لطلبة المعهد العربي للموسيقا بطرطوس في حديقة 6 تشرين والكورنيش البحري وحديقة الباسل حسب ظروف الطقس.

بعد غد الثلاثاء يتم إطلاق ورشة رسم للأطفال بالتعاون مع جمعية الرجاء لذوي الاحتياجات الخاصة الساعة الحادية عشرة صباحا في ثقافي بانياس، وأصبوحة أدبية موسيقية بالتعاون مع مدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء الساعة الحادية عشرة على مسرح المدرسة. وعرض فيلم “لم شمل” بحضور مدير عام هيئة بنات الشهداء شهيرة فلوح ولقاء مع مخرج الفيلم المهند كلثوم الساعة الواحدة بعد الظهر في ثقافي طرطوس. وكذلك أمسية أدبية نتاج ورشة العمل الأدبية الساعة الخامسة وعرض مسرحي بعنوان “جذور” تدريب أمل علي في ثقافي طرطوس.

الأربعاء المقبل يقدم عمل مسرحي راقص بعنوان “فلكلورنا” لفرقة أجيال للمسرح الراقص الساعة السادسة مساء في ثقافي طرطوس، وحفل موسيقي لفرقة أطفال مركز دندنة لسومر محمد الساعة الخامسة في ثقافي بانياس، وأمسية موسيقية للأطفال تدريب لينا ميهوب الساعة الرابعة في ثقافي الشيخ بدر.

وتختتم الفعاليات يوم الخميس بحفل موسيقي لطلبة المعهد العربي للموسيقا بطرطوس الساعة الخامسة مساء في ثقافي طرطوس.