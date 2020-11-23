أكثر من 6 مليارات قروض “الزراعي”..وتسهيلات للمتضررين

دمشق- ميس خليل

بلغ حجم القروض التي منحها المصرف الزراعي التعاوني منذ بداية عام 2020 ولغاية شهر تشرين الأول مبلغ 6.44 مليار ليرة، وأوضح مدير عام المصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان “للبعث” أنه بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف الإقراض، قام المصرف باستئناف الإقراض بما يتوافق مع قرار رئاسة مجلس الوزراء، وتعليمات مجلس النقد والتسليف، ونظام عمليات المصرف وتعليماته التطبيقية، كما تم تعديل معدلات التمويل لكافة الغايات التي يمولها المصرف بما يتوافق مع تكاليف الإنتاج.

أما فيما يخص الإجراءات التي تمت من قبل المصرف بشأن الحرائق التي جرت مؤخراً في محافظات: (طرطوس واللاذقية وحمص وحماة)، بيّن زيدان أن القروض ستشمل المتضررين، سواء ممن تمت جدولة قروضهم أو غيرهم من المتضررين بقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بنسبة تمويل تبلغ 100% للغاية المطلوب إقراضهم لأجلها، مع منحهم فترات السماح بما يتناسب مع نوع القرض، وحسب نظام عمليات المصرف، مؤكداً أنه تتم جدولة الأقساط المترتبة على هؤلاء المتضررين لمدة عشر سنوات، وإعفاؤهم من توابع الدين، كما سيتم تمويلهم بكافة القروض بنسبة 100% ودون فوائد، منوّهاً إلى أنه تم التنسيق مع مصرف سورية المركزي لتسهيل عملية قبض المبالغ المالية للفلاحين المتضررين من الحرائق، حيث سيتم تسهيل عملية الاستعلام عن المتضررين، وتجهيز المبالغ لسرعة تسليمها، وتعديل جدول الاحتياج الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني لتلامس الواقع الحقيقي الحالي للفلاحين، مشيراً إلى أن القروض المشمولة ببرنامج الدعم من قبل وزارة الاقتصاد هي القروض الممنوحة لقطاع الدواجن والمباقر في كافة المحافظات، والقروض الممنوحة للصناعيين المتضررين في مدينة نجار الصناعية في محافظة حلب.