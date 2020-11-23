الاتحاد يستضيف الطليعة في رابع جولات الممتاز بحثاً عن الانطلاقة

حلب- محمود جنيد

لن يكون استئناف الدوري الممتاز لكرة القدم في جولته الرابعة كما الجولات الثلاث العاثرة التي سبقت فترة التوقف بالنسبة لفريق الاتحاد الذي يقبع بالمركز الحادي عشر برصيد نقطة يتيمة من تعادل مخيب مع جاره العائد إلى الممتاز الحرية، وهذا ما سيجعل لقاءه اليوم مع ضيفه الطليعة السادس على لائحة الترتيب بأربع نقاط استثنائياً ومفصلياً، فالجمهور الأهلاوي لن يغفر أية زلة جديدة لرجاله، ويترقب التغيير المنتظر في الأداء والنتائج تحت قيادة الجهاز الفني الجديد (أسامة حداد، وأنس الصاري).

وكان الاتحاد التقى جاره الحرية بودية انتهت بسداسية حمراء نظيفة، لكن رئيس نادي الاتحاد المهندس باسل حموي قالها “للبعث” باختصار: الوديات لا تعكس الصورة الحقيقية لأي فريق، وننتظر من رجالنا أن يثبتوا الصورة الإيجابية التي عكسوها في المباراة الودية مع الحرية، وأن يحققوا نتيجة إيجابية تعيد الفريق إلى السكة الصحيحة أمام الطليعة.

من جهته أشار مدرب الطليعة الكابتن طارق جبان إلى أن المباراة ستكون صعبة جداً على فريقه لأنها تجمعه مع أحد أفضل فرق الدوري الذي يضم لاعبين على مستوى عال، مبيّناً أنه يعرف فريق الاتحاد جيداً، لذا فقد أعد خطة مناسبة للتعامل مع مجريات المباراة بالشكل المطلوب، وتم توجيه اللاعبين بضرورة الحذر، واللعب بهدوء، وتحصين المواقع الدفاعية لأن المنافس يملك هجوماً قوياً.

بطاقة المباراة

الزمان: الثانية ظهراً.

المكان: ملعب الحمدانية في حلب.

التقى الفريقان في 34 مناسبة منذ موسم 1979، فاز الاتحاد بـ 20 منها، مقابل 5 للطليعة، وتعادل الفريقان بتسعة لقاءات.