الاحتلال الأمريكي يخرج رتل صهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق إلى العراق

اختطف مجهولون عدداً من مسلحي ميليشيا “قسد”، المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، في منطقة تويمين بريف الحسكة الجنوبي، والتي سجلت سابقاً عدة حالات قتل لمسلحي الميليشيا، وأغلبيتهم من الذين تم تجنيدهم قسراً للقتال في صفوفها، فيما أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً يضم 49 آلية من صهاريج معبأة بالنفط المسروق وبرادات وناقلات عسكرية وشاحنات مختلفة مع عدد من المدرعات من قاعدتها غير الشرعية في منطقة خراب الجير بريف الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي العراقية.

سياسياً، أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن الإجراءات القسرية الأحادية اللاإنسانية المفروضة على سورية هي إجراء ظالم ولا بد من رفعها.

وقال عبد اللهيان خلال لقائه في طهران المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون إن إيران ستستمر في الدفاع بقوة عن سورية وأمنها كدولة مهمة في المنطقة وستواصل دعم الجهود البناءة لمنظمة الأمم المتحدة الرامية إلى الحفاظ على وحدة أراضي سورية وسيادتها الوطنية وعودة الأمن المستدام إلى ربوعها.

وشدد عبد اللهيان على أهمية استمرار عمل لجنة مناقشة الدستور مشيراً إلى أنه يتوجب على جميع الأطراف تحمل المسؤولية حيال ذلك.

من جانبه اعتبر بيدرسون أن جهود حل الأزمة في سورية تسير في مسار جيد نسبياً مشددا في الوقت ذاته على أن ‌‎الوضع الاقتصادي للشعب السوري يزداد سوءاً كما نوه بدور إيران في مكافحة الإرهاب في سورية ودعم عودة اللاجئين السوريين.