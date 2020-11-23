الفتوة يلاقي الجيش بحثاً عن النقاط الثلاث في الدوري الممتاز

دمشق- عماد درويش

يشكّل لقاء الجيش (الثالث 7 نقاط) مع ضيفه الفتوة قبل الأخير (نقطة واحدة) أهمية كبيرة لكلا الفريقين في ختام الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

فالجيش يسعى لمواصلة عروضه الجيدة التي حققها في المراحل الثلاث الماضية، ولن يرضى إلا بتحقيق النقاط الثلاث التي ستبقيه على مقربة من المتصدر، فيما يبحث الفتوة عن تحقيق فوزه الأول بعد سلسلة من النتائج غير المرضية.

مدرب الجيش رأفت محمد أشار “للبعث” إلى أن الفتوة، رغم ظروفه الصعبة، قدم مباريات جيدة، لكن النتائج لم تكن على مستوى طموحه، مضيفاً: نحن نأمل أن نكون جاهزين للمباراة بشكل لائق، وأن نحقق نتيجة إيجابية، ونسعى لمتابعة التقدم نحو فرق المقدمة، والأهم بالنسبة لنا تحقيق النقاط الثلاث.

أما مدرب الفتوة إياد عبد الكريم فأكد أن مباراة اليوم ستكون كبيرة لأن الجيش فريق عريق وكبير، مشيراً إلى أن فريقه سيدخل المباراة للفوز ولا شيء غيره لتحسين الصورة التي ظهر عليها في الجولات الماضية.

بطاقة المباراة

الزمان: الساعة الثانية ظهراً.

المكان: ملعب الجلاء في دمشق.

في ذهاب الموسم الماضي فاز الجيش بهدف دون رد.