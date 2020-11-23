المهندس عرنوس يبحث مع السفير الأبخازي تطوير علاقات التعاون بين البلدين

استقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس صباح الاثنين سفير جمهورية أبخازيا خوتابا باغرات راشوفيتش.. ودار الحديث حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية الإسراع بتشكيل اللجنة الوزارية المشتركة ومجلس رجال الأعمال وإقامة مشروعات صناعية واستثمارات مشتركة في سورية تؤمن فرص عمل واحتياجات سوقي البلدين.. وكذلك تعزيز الجهود لتفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية لمواجهة التحديات في ظروف الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على البلدين.

رئيس مجلس الوزراء أوضح أن سورية منفتحة ومستعدة لتعزيز التعاون مع الدول الصديقة التي وقفت إلى جانبها في مواجهة الإرهاب والحصار مجدداً الحرص على تنمية التعاون مع جمهورية أبخازيا بما يحقق المصلحة المشتركة ويعكس طبيعة العلاقات المتينة والتاريخية التي تربط شعبي البلدين.

بدوره أعرب السفير الأبخازي عن تقدير بلاده لمواقف سورية الداعمة للشعب الأبخازي والرغبة في تطوير العلاقات والتعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يعود بالمنفعة المتبادلة.

حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر.