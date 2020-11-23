النظام التركي يمنع قوة ألمانية من تفتيش إحدى سفنه قبالة ليبيا

يواصل النظام التركي انتهاكاته بدعم الميليشيات في طرابلس الليبية بالأسلحة والعتاد والمواد اللوجستية في تحد واضح للقرارات الأممية حيث ظهر جليا أن أنقرة تعلب دورا سلبيا تجاه عملية السلام والحوار بين الفرقاء الليبيين.

وفي هذا الصدد قال الجيش الألماني الاثنين إن تركيا منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.

وقال متحدث عسكري ألماني إن جنودا من الفرقاطة هامبورج صعدوا على متن السفينة التركية روزالينا-إيه خلال الليل لكنهم اضطروا لعدم القيام بعمليات التفتيش وانسحبوا بعد أن قدمت سلطات النظام تركيا احتجاجا للمهمة الأوروبية. وقالت إن السفينة تحمل مواد متنوعة مثل الطعام والطلاء وإن فريق التفتيش انتهك القانون الدولي بعدم الانتظار للحصول على إذن من تركيا.

وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن فرنسا وضعت ميناء مرسيليا في تصرف عملية “إيريني” العسكرية الأوروبية لإنزال حمولات السفن التي تفتش في المتوسط في إطار مراقبة حظر الأسلحة الأممي على ليبيا.

وقال بوريل إن “عملية إيريني تحسنت كثيرا”. وجاء ذلك عقب اجتماع عبر الفيديو مع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي أُكد خلاله وضع امكانات عسكرية جديدة وتسهيلات للعملية.

وأضاف المسؤول الأوروبي “كان لدينا سفينة وطائرة بدوام جزئي عندما بدأت (العملية) قبل سبعة أشهر. لدينا اليوم أربع سفن حربية وأربع طائرات بدوام كامل، ووفرت فرنسا ميناء مرسيليا لإنزال حمولات السفن التي يجري تفتيشها”. ووضعت فرنسا أيضا سفينة عسكرية في تصرف “إيريني” حيث تقود باريس الجهود الأوروبية للتصدي للانتهاكات التركية في ليبيا وكل المتوسط.

وأمام إصرار أنقرة على ضرب كل المحاولات الأممية لتهدئة الجبهة الليبية ودعم جهود السلام وجهت الأطراف الأوروبية تحذيرا قويا للجانب التركي ولكل الأطراف الساعية لتهديد الحوار الليبي.

وهدّدت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا الاثنين بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الطرفين الليبيين التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في كانون الأول 2021.

وقالت الدول الأوروبية الأربع في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية، “نحن مستعدّون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد.

وأضافت ندعو كافة الأطراف الدولية والليبية إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية أو غير منسقة، يمكن أن تقوّض الجهود التي قادتها الأمم المتحدة”.