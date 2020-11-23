انطلاق ملتقى حنّا مينه للإبداع الروائي

اللاذقية – مروان حويجة

انطلقت صباح اليوم الاثنين في صالة دار الأسد للثقافة في اللاذقية فعاليات ملتقى الأديب حنّا مينه للإبداع الروائي الذي تقيمه وزارة الثقافة- مديرية الثقافة في اللاذقية وأكد مدير الثقافة مجد صارم أن الأديب الروائي حنّا مينه صوتُ بحّارٍ يعتلي الموج يلقي علينا السلام من مرقده الأخير في حيّ الفاروس بين سروتين، إنه الفارس الذي ترجّل عن صهوة الموج فكتب وأبدع في تجسيد حكايات البحّارة وأوضح أن حنّا مينه رأى البحر موطناً له وأسكنه جوارحه فغلب على كتاباته وشخصيّاته كما ساهم في بناء الرواية العربية مع التركيز على الواقعية التي تميّز بها حنّا عن غيره. وبدأت الجلسة الأولى من فعاليات اليوم للملتقى بعرض دراسات وشهادات عن أدب حنّا مينه شارك فيه الأدباء والدكاترة: وفيق سليطين، فوزية زوباري، الحرّ غزال، حسام حضور، عاطف بطرس. هذا ويستمر الملتقى حتى بعد غد الأربعاء.