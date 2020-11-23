بكين وموسكو تنتقدان انسحاب واشنطن من معاهدة الأجواء المفتوحة

أكدت الصين الاثنين أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة سيدمر الثقة العسكرية المتبادلة والشفافية بين دول المنطقة وسيضر بالأمن والاستقرار فيها.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان قوله تعليقاً على الخطوة الأميركية إن الصين تأسف بشدة لإصرار الولايات المتحدة على الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة متجاهلة معارضة المجتمع الدولي لذلك” لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستؤثر سلباً على السيطرة على التسلح في العالم وعملية نزع السلاح”.

ودعا تشاو الولايات المتحدة إلى استيعاب وتفهم مخاوف الأطراف الأخرى ومن بينهم روسيا وكذلك مخاوف المجتمع الدولي وحل الخلافات من خلال الحوار وقال “إن الانسحاب من المعاهدات الدولية على نحو طائش ليس ممارسة جيدة من دولة كبرى”.

بدوره أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الاثنين أن موسكو تأسف لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية “الأجواء المفتوحة”، مشيرا إلى أن ذلك يفقد هذه الاتفاقية جدواها.

وقال بيسكوف: بالطبع مع انسحاب الولايات المتحدة ستفقد الاتفاقية جدواها. ويؤسفنا ذلك، إذ أننا نعتبر هذه الاتفاقية حلقة مهمة جدا بشكل عام في تعزيز الثقة المتبادلة ومراقبة التسلح وهكذا”. وذكر بيسكوف بأن الجانب الروسي حذر، منذ إعلان الولايات المتحدة عزمها الانسحاب من هذه الاتفاقية، من أن هذه الخطوة “ستكون لها تبعات سلبية”.

ويوم الأحد، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا أكدت فيها بصورة رسمية خروج الولايات المتحدة من اتفاقية “الأجواء المفتوحة”، وهي اتفاقية دولية تسمح للدول الأطراف فيها بتنفيذ تحليقات فوق أراضي الدول المشاركة الأخرى لمتابعة أنشطتها العسكرية.