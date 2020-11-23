تشرين يسعى للبقاء في الصدارة في مواجهة الحرية

اللاذقية – خالد جطل

يدخل تشرين مباراته مع الحرية اليوم ضمن مباريات المرحلة الرابعة من الدوري الكروي الممتاز تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، ليحتفظ بالصدارة التي انفرد بها في الجولة الماضية.

تشرين المتصدر بالعلامة الكاملة الذي حقق تسع نقاط من ثلاثة انتصارات يواجه اليوم الحرية عاشر الترتيب (بنقطتين)، والباحث لنفسه عن مكان آمن بالدوري بعد أن عاش لسنوات كابوس الهبوط والصعود، وهو اليوم ليس بحال تسمح له بمقارعة تشرين بالأرقام وعلى الورق، ولكن بأرض الملعب لا يوجد مستحيل، والكرة تحترم من يحترمها ويقدرها، وبالنسبة لتشرين فإن اللقاء لن يقل عن سابقه أهمية، وقد استعد البحارة للقاء بتحضيرات وتدريبات على سوية عالية تحدث عنها الكابتن كنان ديب مساعد مدرب تشرين قائلاً: لا توجد مباراة صعبة وأخرى سهلة، ونحن كفريق محترف وبطل للدوري نحترم كل الفرق، وندرك أن أي فريق قد يفجر مفاجأة بالدوري، وعليه فإن اللقاء سيكون بالنسبة لنا كما كل المباريات التي نسعى فيها للخروج بنتيجة إيجابية، ومواصلة مشوارنا لتحقيق النجمة الرابعة، الحرية يسعى لتعويض ما فاته، ما سيشكّل صعوبة لنا.

بطاقة المباراة

الزمان: الثانية ظهراً.

المكان: ملعب الباسل في اللاذقية.

في ذهاب موسم 2017 فاز تشرين بهدف نظيف.