تعاون بين “اتحاد الطلبة” و”جمعية رواد الأعمال” لتطوير الدور الريادي للشباب

دمشق- فداء شاهين

اتفق الاتحاد الوطني لطلبة سورية مع الجمعية السورية لرواد الأعمال الشباب على تطوير الدور الريادي للشباب السوري، وتشجيعه على خوض مجال الأعمال، وتحفيزه على المبادرة والإبداع للمساهمة في عملية بناء الاقتصاد السوري على أسس علمية وتقنية وإدارية حديثة، وتضمنت مجالات التعاون تبادل تقديم الدعم اللوجستي بين الجمعية السورية لرواد الأعمال الشباب والجامعات الحكومية والخاصة، وتقديم الدعم الريادي للشباب لإعادة الأمل إليهم، ونشر وترسيخ ثقافة الريادة من خلال إقامة النشاطات والمشاريع، وتنفيذ برامج التدريب، وبناء القدرات لدى الشباب، والتدريب المهني الريادي، وتطوير وتنفيذ مشاريع جديدة ذات اهتمام مشترك حسب مقتضيات العمل، وواقع الاحتياجات والأولويات، وإقامة ورشات العمل والمسابقات والمباريات والندوات والملتقيات والاحتفاليات الشبابية، إضافة إلى تنفيذ البرامج الهادفة لزيادة الوعي في المجتمعات المحلية بأهمية الريادة والإبداع، وإعداد وتطوير المطبوعات الخاصة بالتعاون المشترك، ورصد وقياس وتقييم أثر التجربة المشتركة على الشرائح المستهدفة.

وتحدثت رئيس الاتحاد دارين سليمان عن هدف الاتفاقية المتمثّل بوضع أسس عمل في مجال ريادة أعمال الشباب، وتشجيع الشباب الجامعي على فكرة الريادة والتميز والإبداع، وخاصة بعد تعرّض البلاد لحرب إرهابية أثرت على ريادة الأعمال على المستوى الجامعي، ومن المهم إعطاء مساحة واسعة للطلاب للتعبير عن تميزهم وإبداعهم في المجالات المتعددة، كما أنها مطلب طلابي للمأسسة لهذا المجال.

وبيّن رئيس مجلس إدارة جمعية رواد أعمال الشباب لؤي المنجد أنه يتم العمل بالتعاون مع الاتحاد لتأسيس مركزين: واحد بدمشق، وآخر بحلب، هما مركز التوجيه الريادي الطلابي، ومركز الإبداع والتميز الطلابي بهدف الوصول إلى الشباب منذ دخولهم إلى الجامعة وحتى التخرج، بحيث يصبحون جاهزين لسوق العمل، أو قيامهم بالتأسيس لمشاريعهم، والهدف تحويل الجميع إلى موفري فرص عمل وليس العكس، علماً أنه توجد مبادرة في الريادة الطبية، وسيتم توزيع السماعة الطبية واللباس الطبي للمتميزين.