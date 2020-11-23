ثقافة إدلب تحتفل بأيام الثقافة السورية وأعياد التشرينين في ثقافي حماة

إدلب- يحيى بزي

ألقى كوكبة من شعراء محافظتي إدلب وحماة قصائدهم الوطنية في ثقافي حماة وذلك ضمن مهرجان أدبي بعنوان “ثقافتي هويتي” الذي نظمته مديرية ثقافة إدلب احتفالاً بأيام الثقافة السورية وأعياد التشرينين تحت رعاية وحضور أمين فرع إدلب للحزب الرفيق أسامة قدور فضل ومحافظ إدلب الرفيق محمد نتوف عضو قيادة فرع إدلب للحزب وبينت الرفيقة ميادة جبور رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي في تصريح خاص لـ”البعث” أن المهرجان رسالة من أدباء إدلب وحماة بأن إدلب رغم كل الظروف مستمرة بالعطاء في كافة المجالات، مشيرة إلى أن أدباء ومثقفي محافظة إدلب صامدون كما باقي ابنائها ومستمرون في العطاء والدفاع عن الوطن بعلمهم وثقافتهم.

بدأت فعاليات المهرجان مع الشاعر مصطفى الصمودي رئيس اتحاد الكتاب في حماة إذ ألقى عدداً من قصائده، وأكد أن الثقافة أول حصن يتصدى وآخر معقل ينهار، منوهاً لضرورة التركيز على المضمون لا على العنوان، وأن عطاء الأدباء هو جزء من واجبهم للدفاع عن الوطن. كما ألقت الشاعرة رانيا بارودي قصيدة بعنوان “قصتنا بإختصار” وصفت فيها آلام التهجير والحنين للأرض وأفعال المجموعات الإرهابية المسلحة الوحشية، وألقى الشاعر ياسر محمد قصيدة بعنوان “الحقيقة الشوهاء”. كما ألقى الشاعر أيمن رزوق ثلاث قصائد وصف من خلالها جمال سورية وتاريخها وعراقتها، وألقت الشاعرة مروة حلاوة ثلاث قصائد بعناوين “ماتبقى من أثر الياسمين، وبروكار دمشقي، وفي غفلة عن الزير”، بالإضافة لقصيدة “زهرة المدائن” للشاعر رضوان حزواني، وثلاث قصائد للشاعر عباس حيروقة هي: “بردى، وفي حضرة الأنوار، وخبز وشفاه وأنين”، وقصيدة ” في مهب الوطن” للشاعر حسان عربش الذي ركز فيها على عظمة الشهادة والشهداء، وقصيدة أخرى للشاعر أنيس بديوي بعنوان “ذكريات” وعدد من القصائد للشاعر معاوية كوجان