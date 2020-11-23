قمة متوازنة بين الكرامة وحطين في الدوري الممتاز

حمص- البعث

في قمة المرحلة الرابعة من الدوري الكروي الممتاز، سيحل حطين السادس (6 نقاط) ضيفاً على الكرامة الرابع (7 نقاط)، وكلا الفريقين يبحث عن النقاط الثلاث التي ستقربه من المتصدر، أصحاب الأرض من جهتهم يمرون بفترة طيبة من ناحية الأداء والنتائج تحت قيادة المدرب الشاب أحمد عزام الذي عرف كيف يوظف إمكانيات لاعبيه، ويعيد حلم المنافسة على اللقب لجماهير النادي.

أما حطين فيبحث عن مواصلة الصحوة وتحقيق الفوز الثالث توالياً، رغم صعوبة اللقاء وفق ما أكده مدرب الفريق حسين عفش بقوله: مواجهتنا مع الكرامة هذا الموسم مغايرة لسابقاتها كون الكرامة قام بتعاقدات مميزة، ولديه لاعبون يمتلكون مهارات فنية وبدنية، ويسعى ليكون ضمن فرق المقدمة والمنافسة على اللقب، المباراة لها وضع خاص، وفريقنا يسعى ليكون دائماً ضمن فرق المقدمة والمنافسة، والضغط على فرق المقدمة، حاولنا استغلال فترة توقف الدوري قدر المستطاع، لكن عودة أربعة من لاعبينا مع المنتخب يعانون الجهد والتعب لم تكن مفرحة بالنسبة لنا، وبالنسبة للغائبين والمشاركين باللقاء سيحسم الأمر بالساعات الأخيرة، نسعى للخروج بنتيجة إيجابية لنبقى ضمن فرق المقدمة.

بطاقة المباراة

الزمان: الثانية ظهراً.

المكان: ملعب الباسل في حمص.

في ذهاب الموسم الماضي تعادل الفريقان سلبياً.