مواجهة صعبة لجبلة أمام ضيفه الوحدة

جبلة- البعث

بعد توقف قد يكون مفيداً، يعود جبلة من جديد إلى منافسات الدوري الممتاز بروح معنوية عالية في مباراة صعبة، حيث يواجه اليوم ضيفه الوحدة المدجج بالنجوم وثاني الترتيب (7 نقاط)، في حين يدخل جبلة المباراة وهو سابع الترتيب ( 4 نقاط)، ويسعى لتعويض خسارته في الجولة الثالثة أمام الجار حطين.

الكابتن عمار الشمالي مدرب جبلة أثنى على لاعبيه وحماسهم وتسلّحهم بالروح المعنوية العالية، مؤكداً استعدادهم لتحقيق نتيجة جيدة في لقاء اليوم، موضحاً: حاولنا جاهدين استغلال فترة التوقف لتصحيح أخطاء الفريق، وذلك من خلال معسكر تدريبي قمنا فيه بتقييم كامل لواقع الفريق إيجاباً وسلباً بالجولات الثلاث، وحاولنا تصويب كل المعطيات لتصب بمصلحة الفريق، وقمنا برفع الجاهزية بدنياً وفنياً، الفريق سيدخل المباراة بروح معنوية عالية لاستعادة العروض الإيجابية التي بدأنا بها، الوحدة فريق مكتمل الصفوف، وينافس على اللقب، ومواجهتنا معه صعبة بكل المقاييس، ولكن لكل مباراة أوراقها، وسنلعب بأرضنا وأمام جماهيرنا التي ستكون خير داعم لنا، وهدفنا إسعادهم.

بطاقة المباراة

الزمان: الثانية ظهراً.

المكان: ملعب البعث في جبلة.

في ذهاب الموسم الماضي تعادل الفريقان سلبياً.