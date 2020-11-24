الأثقال ترفع الصعوبات عنها وتأمل بإعادة ألقها السابق

ما كان وزن الأثقال ليشكّل عبئاً على ممارسي اللعبة، كالضغط الذي فرضته الصعوبات على رياضتهم، ولم تسعف قوة اللاعبين البدنية في تخطي الأزمات المتلاحقة التي أثقلت كاهلهم، فلم تعد الأوزان وحدها ما يرفعه الرياضيون، لأن الصعوبات شكّلت نوعاً آخر من الأثقال يحملها الإداريون واللاعبون على حد سواء.

رئيس اتحاد رفع الأثقال حسنين الشيخ أشار “للبعث” إلى صعوبة وضع اللعبة حالياً في ظل انقطاع بعض الكوادر بسبب الأزمة، منوّهاً إلى تواصل اتحاد اللعبة مع تلك الكوادر لإرجاعها، والعمل على تطوير المنتخبات والأندية بما يحقق التعاون، وإحداث كتلة واحدة بين الاتحاد والكوادر واللجان، الأمر الذي سيساهم في إعادة الألق السابق للأثقال، مع بدء انطلاق تجارب أداء اللاعبين من مختلف المحافظات، وإقامة بطولات على مستوى الجمهورية.

وأكد الشيخ على أن منتخب الأثقال هو الوحيد من بين منتخبات الألعاب الأخرى الذي لم يغب عن البطولات العربية والآسيوية رغم قرار الحظر، كما أن المنتخب خلال الأزمة استطاع الوصول إلى اولمبيادي لندن وريو دي جانيرو بفضل النقاط التي حصل عليها دون الاعتماد على بطاقات الدعوة، واحتل اللاعب عهد جغيلي وقتها المركز الخامس في اولمبياد لندن عام 2012، فيما جاءت اللاعبة ثريا صبح في المركز الحادي عشر بالاولمبياد ذاته، أما في اولمبياد ريو دي جانيرو فكان التأهل عن طريق اللاعب معن أسعد.

وعن الصعوبات التي تحيط باللعبة ورياضييها، تحدث رئيس اتحاد الأثقال عن وجود نقص في تأمين الفيتامينات والبروتينات، ومحاولة الابتعاد قدر الإمكان عن المنشطات، إضافة إلى أهمية تفريغ اللاعبين من الخدمة العسكرية أو من مؤسساتهم التي يعملون بها للالتحاق بالمنتخب الوطني، ويتواصل اتحاد اللعبة مع المعنيين بغية إيجاد الحل لهذه المشكلة.

وتتلخص الصعوبة الثانية، كما وردت على لسان الشيخ، في توفير بعض الأدوات الرياضية والتجهيزات، ناهيك عن موضوع الرواتب الشهرية، ومحاولة رفع تعويضات اللاعبين بما يتلاءم مع الوضع المعيشي الحالي، وتلقى الاتحاد من الاتحاد الرياضي العام وعوداً بخصوص هذا الأمر.

وفيما يخص البطولات القادمة أوضح الشيخ بأن الاتحاد ينتظر المشاركة في بطولة العالم للناشئين والشباب، إضافة إلى دورة المتوسط واولمبياد طوكيو بعد تحديد موعدها من قبل الاتحاد الدولي، معرباً عن أمله باللاعب “معن أسعد” الذي سيمثّل المنتخب في طوكيو، حيث اعتبر أن اللاعب شبه مؤهل لحصد مراكز متقدمة بالاولمبياد، ويعمل الاتحاد على توفير معسكر خارجي مدة شهر قابل للتمديد في روسيا يضمن تجهيز “أسعد” قبل المشاركة الأولمبية، وسيبدأ ذلك المعسكر مع مطلع الشهر القادم.

محمد ديب بظت