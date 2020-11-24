الانتر في مباراة الرد أمام الريال وأتلانتا يلاقي الليفر في دوري الأبطال

تفتتح اليوم أولى جولات إياب دور المجموعات للمسابقة الأوروبية الأعرق للأندية، دوري الأبطال، وفيها تشتعل المنافسة على بطاقات العبور للدور الثاني نظراً لتقارب النقاط بين صاحبي المركزين الثاني والثالث في كل المجموعات، وتبرز هذا الأسبوع مبارتان ستستقطبان الاهتمام الأكبر: الأولى بين ريال مدريد الاسباني ومنافسة الايطالي الانتر، والثانية بين ليفربول الانكليزي وأتلانتا الايطالي.

البداية من ملعب السان سيرو مسرح قمة المجموعة الثانية، وتعد المباراة هامة للنادي الملكي للتأهل إلى الدور ثمن النهائي، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الوصيف شاختار دونيتسك الأوكراني، وفي حال خسارته للمباراة سيكون مضطراً إلى تحقيق الانتصار في آخر جولتين لضمان العبور إلى الدور المقبل، ويدخل الريال منقوصاً من خدمات كل من لوكا يوفيتش، وسيرجيو راموس، وفيديريكو فالفيردي، وألفارو أودريوزولا، وكريم بنزيمة، إضافة إلى مشكلته الدائمة التي يعاني منها هجومه بتراجع مستوى البلجيكي هازارد لكثرة إصاباته وغيابه عن اللقاءات، بينما يحاول منافسه الايطالي تعويض خسارة الذهاب (2-3) معتمداً على هجومه الضارب المكوّن من الدبابة البلجيكية لوكاكو، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز اللذين أسهما في قلب تأخر فريقهما في آخر مباراة له في الدوري المحلي، ويعلم كونتي مدرب الفريق الأزرق والأسود أن أية هفوة ستكلفه بطاقة التأهل، لذا سيعمل على الضغط على منافسه منذ الدقيقة الأولى للمباراة.

أما المباراة الثانية، فرغم أن الريدز فازوا ذهاباً بفارق كبير، إلا أن طموح أتلانتا ورغبته في تكرار إنجاز الموسم الماضي، ولم لا، تحطيم رقم جديد، والوصول للنهائي الحلم، سيقفان عائقاً أمام الليفر لحسم بطاقة التأهل المبكر عن المجموعة الرابعة، خاصة أن ثاني المجموعة أياكس الهولندي المتفوق عليه بفارق الأهداف يسعى جاهداً لتجنب حسابات الجولة الأخيرة والفوز في مباراته السهلة أمام ميتلاند الدنماركي.

تلقى الحمر أخباراً سعيدة بعودة نجم الفريق محمد صلاح بعدما جاءت نتائج الفحوصات الأخيرة له الخاصة بفيروس كورونا سلبية، لكنه لن يستطيع المشاركة بسبب البروتوكول الطبي الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي يمنع اللاعب فور شفائه من فيروس كورونا من المشاركة مع فريقه في المباراة القادمة، كما عاد البرازيلي فابينيو إلى صفوف الريدز أيضاً بعد تعافيه من إصابة عضلية.

الجدول الكامل

مباريات اليوم: كرانسودار- اشبيلية، رين- تشيلسي 8 مساء، لاتسيو- زينيت، بوروسيا دورتموند- كلوب بروج، يوفنتوس- فيرينكفاروس، دينامو كييف- برشلونة، سان جيرمان- لايبزيغ، مانشستر يونايتد- اسطنبول باشاكشهر 10 مساء.

مباريات الغد: مونشنغلادباخ- شاختار دونيتسك، أولمبياكوس- مانشستر سيتي، 8 مساء، بايرن ميونخ- سالزبورغ، أتلتيكو مدريد- لوكوموتيف موسكو، انتر- ريال مدريد، مارسيليا- بورتو، ليفربول- أتلانتا، أياكس- ميتلاند، 10 مساء.

أرقام وإحصائيات

– فاز برشلونة في 7 لقاءات من أصل 11 جمعته بمنافسه دينامو كييف في كافة المناسبات، وخسر أمامه في 3 مباريات، بينما تعادلا مرة واحدة.

– لم يلتق فريق مانشستر سيتي مع منافسه أولمبياكوس سوى 3 مرات سابقاً، ومرة واحدة في هذه البطولة في ذهاب دور المجموعات لهذا الموسم التي انتهت بثلاثة أهداف نظيفة للسيتزنز.

– هذا هو اللقاء الثاني بين ليفربول وأتلانتا، حيث لم يلتقيا سابقاً حتى ودياً إلا في الجولة السابقة من البطولة التي اكتسح فيها الريدز مرمى الطليان بخماسية نظيفة.

– هذا هو اللقاء الثاني عشر بين ريال مدريد والانتر في كافة المسابقات، حيث فاز الأول بعشر مباريات مقابل تسعة انتصارات للأزرق والأسود، وكان التعادل سيد الموقف في مناسبتين فقط.