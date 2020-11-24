الصرف الصحي في “سالة” يصب في سد للشرب بالسويداء والمحافظة نائمة!

دمشق- علي حسون

يبدو أن المعنيين في محافظة السويداء متناسون أو بالأصح يتناسون القرى البعيدة عن مركز المدينة، لاسيما قرى ضهر الجبل، حيث تعاني أغلب تلك القرى من سوء الخدمات، خاصة أنها قرى تشكّل ثقلاً زراعياً مهماً في المحافظة، ومن هذه القرى قرية سالة التي تعاني من سوء الطرقات وغياب شبكة الصرف الصحي في جزء منها لأسباب تتعلق بتقصير المحافظة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة في عدم تقديم الإعانات المالية لاستكمال مشروع الصرف الصحي حسب شكوى الأهالي، ويؤكد الأهالي عبر “البعث” أن أراضي البلدة أصبحت مكاناً خصباً لانتشار الأمراض والحشرات نتيجة وجود “الحفر الفنية التي امتلأت وأصبحت تؤذي برائحتها الأهالي .

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فعدم استكمال المشروع جعل مياه الصرف تتجمع وتنزل على سد السويداء الذي يغذي القرى بمياه للشرب، وهنا تكمن الخطورة حسب تأكيدات رئيس بلدية سالة طرودة بحصاص الذي بيّن أن البلدية نفذت 70% من مشروع الصرف الصحي بقيمة تقديرية 43 مليوناً ، موضحاً في اتصال لـ “البعث” أن 30% من المشروع بحاجة لدعم من المحافظة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة، لاسيما أن المحافظة أرسلت الكتاب إلى الوزارة من أجل المصادقة وتقديم المبلغ التقديري، حسب كلام رئيس البلدية.