تدابير صحية مكثّفة في مشفى الحفة الوطني

اللاذقية- نورا جولاق

مع انتشار الإصابات بفيروس كورونا، والتحذيرات المستمرة من الوباء، وضرورة اتباع الإجراءات الوقائية الاحترازية، يكثّف مشفى الحفة الوطني إجراءاته وخدماته الصحية الوقائية والاستشفائية، وبالحديث عن الموجة الثانية التي يتم الاحتراز منها في ظل التحذيرات، أوضح رئيس الهيئة العامة لمشفى الحفة الوطني الدكتور رامي عطيرة أن هناك أسباباً عديدة تستوجب تكثيف الاهتمام بالوقاية، منها ما يتعلق بالتهاون بإجراءات وقواعد السلامة والتباعد المكاني، لافتاً إلى تزايد الأمراض التنفسية و”الكريب” والأنفلونزا والفيروسات الموسمية خلال فصل الشتاء، مشيراً إلى حدوث التباس واختلاطات بين أعراض الكورونا وأعراض الأمراض الموسمية، وعن الإجراءات والاستعدادات المتخذة من قبل الهيئة أكد أنه تم إعطاء كافة عناصر وطواقم المشفى لقاحات ضد الأمراض الموسمية بغية تجاوز هذه الأمراض لكي لا تضعف مناعة الطواقم .

كما أنهى المشفى جميع الدورات والتدريبات بخصوص التعامل مع المصابين بكورونا لكافة كوادره الطبية على اعتبار المشفى مركز العزل والحجر الوحيد في الساحل السوري، بالإضافة إلى تأمين وإلزام العناصر الطبية بلباس الوقاية الكامل .

وأشار عطيرة إلى أن المشفى استعد للموجة الثانية ورفع جاهزيته للحد الأقصى وعلى جميع المستويات وفي كافة أقسامه وشعبه الطبية والاستقصائية، وأضاف بأن الهيئة قامت باستحداث قسم آخر مجهز بالكامل في حال زادت الطاقة واستدعت الضرورة.