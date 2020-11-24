“ثقافتي هويتي” في محافظة درعا

درعا- دعاء الرفاعي

أقامت مديرية الثقافة بدرعا احتفالية أيام الثقافة السورية تحت شعار: “ثقافتي هويتي” التي تستمر على مدى ثلاثة أيام متتالية، وتضمنت فعاليات اليوم الأول معرضاً فنياً، ومعرضاً للكتاب، وكورالاً غنائياً جماعياً قدمه مجموعة من الأطفال، ولوحة فنية رياضية، ومواهب غنائية، وفقرات أدبية للفصاحة والشعر، وندوات فكرية وحوارية، ولوحة فنية رياضية بعنوان: “بعشق أرضك سورية”، بالإضافة لتقديم لوحات تراثية فنية راقصة بعنوان: “يالا لا”.

وتتضمن فعاليات اليومين الثاني والثالث ورشة عمل للأطفال، وعرض فيلم سينمائي، وملتقى غنائيموسيقي للأطفال، ومعرض للمقتنيات الأثرية والتراثية، وملتقى فنياً للمواهب الشابة “تعالو بنا نفرح”.

وأشار فهد العبود مدير مركز ثقافي درعا إلى أن المديرية وضعت برنامجها الثقافي والفني للمشاركة في فعاليات أيام الثقافة السورية، مؤكداً أن الثقافة تأكيد على قيم الإنسان النبيلة، وانعكاس لخبرته في مجال العلم والمعرفة.

وبيّن المشاركون من فرع طلائع البعث أن المعرض الفني المشترك ضم لوحات فنية وأدوات تراثية فلكلورية، ويعكس حلقة الوصل بين الحاضر والماضي، مؤكدين أن الثقافة كانت حاضرة خلال الحرب على سورية، كما كان الفن التشكيلي في الشوارع والساحات والحدائق رغم قذائف الغدر والإرهاب.

بدوره أكد نائب محافظ درعا عبدو خشارفة أننا بحاجة لمساحات للفرح بعد هذه الحرب الإرهابية القذرة التي استهدفت كل شيء حتى أطفالنا، فهذه الاحتفالية التي تقام اليوم على أرض مدينة درعا هي انتصار آخر في سجل انتصاراتنا على الإرهاب.