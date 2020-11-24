الخامنئي: إيران تمتلك الإمكانيات لإحباط العقوبات الغربية

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي أن العقوبات جريمة ارتكبتها أمريكا وشركاؤها الأوروبيون ضد الشعب الإيراني، مشددا على أن بلاده تمتلك الكثير من الطاقات والإمكانيات لإحباط الحظر والعقوبات الظالمة المفروضة عليها.

وقال الخامنئي خلال اجتماع المجلس الأعلى الإيراني للتنسيق الاقتصادي اليوم إن طريق إلغاء الحظر تم اختباره والتفاوض بشأنه عدة أعوام لكنه لم يصل إلى نتيجة مضيفا: هناك مسارات لمعالجة العقوبات هي إفشالها والتغلب عليها ورفعها.. ولا يمكن الاعتماد على الأجانب ليقدموا حلولا لمشكلاتنا.

وندد الخامنئي بتصريحات بعض المسؤولين الأوروبيين بشأن حيازة إيران للبرنامج الصاروخي، وقال: بينما تمتلك بريطانيا وفرنسا صواريخ نووية مدمرة وألمانيا كذلك على نفس المسار.. يدعوننا لعدم امتلاك صواريخ، داعيا الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى عدم التدخل بشؤون إيران والبدء “بإصلاح أنفسهم قبل إبداء الآراء بشأن باقي الدول”.

يذكر أن هذا المجلس تأسس عام 2018 ، بأمر من الخامنئي عقب الظروف الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الامريكية المفروضة على ايران.

هذا وتأمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أن تسير الإدارة المقبلة على نهجها حيال ملف إيران وأن تواصل بذلك حملة “الضغوط القصوى” عليها، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس” عن مسؤول أميركي يرافق وزير الخارجية مايك بومبيو في جولته الخارجية، الأحد. ويتوقع مراقبون أن يسعى الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقّع مع إيران في عهد باراك أوباما، والذي انسحب منه ترامب، وأن “يتفاوض حيال التراجع عن العقوبات الاقتصادية القاسية” التي فرضتها واشنطن في السنوات الـ3 الأخيرة على إيران.

بالتوازي، أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أنه سيتم قريباً تدشين المدمرة “دنا” المصنعة محلياً بامتياز، وضمها الى القوة البحرية للجيش الإيراني.

وأشار حاتمي في كلمة له خلال مراسم إحياء أسبوع “قوات تعبئة المستضعفين” إلى أن إيران واجهت في مجال الدفاع أكثر إجراءات الحظر صعوبة وعدائية، مضيفاً: “قمنا خلال المرحلة الراهنة بتصميم وإنتاج وتدشين أكثر المعدات الدفاعية تأثيراً وفاعلية لدى القوات المسلحة”.

وتابع قائلاً: “لا شكّ في أنَّ المنجزات المذهلة التي تحققت خلال العقود الأخيرة كانت ثمرة لهذه الرؤي الثورية السامية. وانطلاقاً من ذلك النهج، سنسلم بحرية الجيش قريباً المدمرة “دنا” المصنعة محلياً بامتياز، وهي تختلف عن المدمرات الأخرى من جيلها في مجال الأداء والإمكانيات والمعدات”.

وكان قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي قد أزاح الستار عن بارجة “الشهيد رودكي” مؤخراً، قائلاً: إن “من يريد تهديد مصالح إيران وشعبها لن يكون لديه ملاذ آمن على وجه الأرض”، معتبراً أن العدو الذي سعى إلى “انهيار القوات الإيرانية من خلال الحصار والعقوبات، يعاني اليوم من انهيار متسارع، والمثال على ذلك هو الاضطرابات السياسية التي تعيشها الولايات المتحدة اليوم.