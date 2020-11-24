خليفة مدرباً لكرة الفتوة على أمل تحسن النتائج

دير الزور- وائل حميدي

قدم مدرب فريق الفتوة بكرة القدم إياد عبد الكريم اعتذاره عن مهامه لمجلس إدارة النادي الذي وافق بالإجماع على الاعتذار، معتبراً أنه عمل ما عليه، وذلك على خلفية خسارة الفتوة في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز أمام الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لتكون هذه الخسارة هي الثالثة على التوالي للفريق، والتي سبقها تعادل وحيد في بداية مشوار الدوري مع الشرطة.

على الفور اتفق النادي عبر مجلس إدارته مع الكابتن عساف خليفة ليكون مدرباً جديداً لرجال الفتوة على أمل تحسن أداء الفريق الذي تربّع للأسبوع الثاني على المركز الثالث عشر متأخراً عن نادي الحرجلة فقط.

يُذكر أن الكابتن عساف من مواليد ١٩٦٨، وكان قد لعب في صفوف المنتخب إضافة لنادي الوحدة والصفاقسي التونسي وسوتشي الروسي، واعتبر أصغر هدافي الدوري السوري حين كان عمره ثمانية عشر عاماً.