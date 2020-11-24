سكن طرطوس الشبابي في مراحله الأخيرة

طرطوس- وائل علي

بعد تأخر إنجاز مشروع السكن الشبابي في محافظة طرطوس خلافاً لباقي المحافظات، ومعالجة إشكالية عدم توفر الأرض وما رافقها من انقسامات حادة في وجهات نظر اللجان المشكّلة، وما شهدته من تجاذبات في المصالح محلياً ومركزياً لتأمين الأرض المناسبة لاستكمال تنفيذ شقق باقي الفئات المكتتب عليها قبل خمسة عشر عاماً، تسلّمت المؤسسة العامة للإسكان، كما يقول مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان م. معمر أحمد، موقع العمل من مجلس مدينة طرطوس لإكمال أعمال المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع، وهي مرحلة السبع سنوات الفئة /أ/، والتعاقد مع مؤسسة الدراسات والاستشارات الفنية لإعداد الدراسات الطبوغرافية والمعمارية والتنفيذية، ومع جامعة دمشق للتدقيق وإعداد الأضابير التنفيذية .

وبيّن أحمد أن المؤسسة العامة للإسكان أبرمت عدداً من عقود أعمال التنفيذ مع بعض الشركات العامة لإشادة أبراج للسكن الشبابي في عقدة الشيخ سعد المجاورة للمشفى العسكري عند المدخل الشمالي لمدينة طرطوس، حيث كان أول العقود مع الشركة العامة للطرق والجسور لبناء أربعة أبراج سكنية، وقد بوشر فعلياً بتنفيذها، ومع الشركة العامة للموارد المائية لتنفيذ ستة أبراج سكنية والمباشرة بتنفيذها أيضاً، موضحاً أن العمل جار من أجل التعاقد مع الشركة العامة للإنشاء والتعمير لتنفيذ ثمانية أبراج سكنية أخرى في الموقع ذاته، علماً أن هناك أضابير لعقود أخرى تسير بوتيرة جيدة قيد الإعلان لتنفيذ المزيد من الأبراج السكنية الشبابية للمرحلة الثانية، وتتراوح مدد تنفيذ العقود المتفق عليها مع الشركات العامة ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات.

ولفت أحمد “للبعث” إلى أن مشروع السكن الشبابي يتوزع على موقعين: الأول في منطقة ضاحية الباسل بطرطوس ويضم 1032 مسكناً شبابياً موزعة على 22 برجاً سكنياً، وقد تم تخصيص كامل مساكن المرحلة الأولى /خمس سنوات/ لكامل الفئات /أ- ب- ج/، ومساكن الفئتين /ب- ج/ كاملة للمرحلة الثانية /سبع سنوات/، و/184/ مسكناً من المرحلة الثانية فئة /أ/، حيث تم تسليم مساكن ضاحية الباسل لكافة المخصصين الذين أبرموا عقودهم مع المؤسسة أصولاً، وبالنسبة للمرافق العامة من طرق وأرصفة وصرف صحي وكهرباء ومياه… إلخ فهي منجزة بالكامل.