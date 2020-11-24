فعاليات وعروض فنية ضمن احتفالية وزارة الثقافة

تقيم وزارة الثقافة احتفالية بعنوان “ثقافتي.. هويتي” تتضمن نشاطات متنوعة في كل المحافظات السورية لتبين أن الثقافة السورية غنية بتنوع مشاربها، فأيام الثقافة السورية اسم يختزل معنى كبيراً جداً يدل على الغنى الثقافي والإرث الحضاري الذي تمتلكه سورية، ودور وزارة الثقافة في إحياء هذه الثقافة، بالإضافة إلى تعزيز الهوية الثقافية السورية من خلال ما تقدمه من إنتاجات ليس في دمشق فقط بل على المساحة الجغرافية السورية، هذا ما تحدث عنه مدير عام دار الأسد للثقافة والفنون أندريه معلولي قائلاً: نحتفل اليوم بعيد وزارة الثقافة وبأيامها من خلال عروض سينمائية، مسرحية، وسيتم افتتاح معرض تشكيلي بالإضافة إلى الحدث الأبرز وهو استضافة دار الأسد لأول مرة على خشبتها الفنان صفوان بهلوان في عرض غنائي.

وأكد عماد جلول مدير المسارح والموسيقى أن هذه السنة تتميز عن التي سبقتها بتنوع العروض المسرحية منها الشعبية والتراثية والحفلات الطربية، بالإضافة إلى توسعها لتشمل باقي المحافظات، ففي دمشق ستقدم عروض مسرحية عديدة، وفي طرطوس سيكون هناك ثلاثة عروض ضمن مشروع الدعم المسرحي للشباب، وفي الحسكة عرضين مسرحيين، وفي السويداء سيتم افتتاح مهرجان السويداء المسرحي الرابع على مسرح قصر الثقافة.

شعلة ثقافية

هي احتفالية سنوية، ومناسبة للتعبير عن مدى ارتباط الإنسان السوري بالفكر والثقافة والوعي، هو يوم للحياة، يوم للإنسان السوري المبدع عبر العصور، هذا الانسان الذي استطاع أن يقدم رغم كل ظروف الحياة للحضارة الإنسانية الكثير، هذا ما أكده مدير مكتبة الأسد إياد مرشد، وأضاف: نحن في مكتبة الأسد كجهة حافظة للتراث الوطني أعددنا مجموعة من النشاطات، وسيكون لدينا افتتاح معرض للمخطوطات العلمية المحفوظة في كافة جوانب العلوم حتى نبين أن الفكر والثقافة العربية ليست مرتبطة فقط بالجانب التراثي أو الأدبي، وسيكون هناك ندوة تكريمية للعالم الفلكي الدمشقي ابن الشاطر لتسليط الضوء على إسهامات هذا العالم الكبير في مجال علم الفلك، بالإضافة إلى ندوة فكرية تقيمها وزارة الثقافة، ومعرض للأعواد تقيمه مديرية التراث، وغيرها من النشاطات التي ستجعل من المكتبة شعلة من الثقافة والفكر.

نثرات سينمائية

وتضم أيام الثقافة العديد من النشاطات المتنوعة والمختلفة وللسينما حصتها أيضاً من هذه الاحتفالية، حيث تشارك المؤسسة بتظاهرة سينمائية بعنوان “نثرات من ذاكرة السينما السورية” حيث قال مدير المؤسسة مراد شاهين: في هذه التظاهرة سيتم عرض مجموعة من الأفلام التي تعتبر من أولى الأفلام المصورة في المؤسسة العامة، وتم مؤخراً ترميمها وإحياءها وتحويلها إلى صيغة إلكترونية مثل أفلام (المخدوعون، اليازرلي، سائق الشاحنة)، ويأتي عرض هذه الأفلام لما لها من أهمية من ذاكرة السينما السورية.

للطفل حصة

وأيام الثقافة السورية بالنسبة للطفل غنية جداً فهناك مجموعة كبيرة من الأنشطة وفي مختلف المحافظات هذا ما أكدته مديرة مديرية ثقافة الطفل ملك ياسين فقالت: حاولنا أن تكون الفعاليات في كل المحافظات، وفي الأماكن التي لا يوجد فيها مراكز ثقافية، مثلاً هناك مبرة أو مدرسة تقام فيها الأنشطة بالإضافة إلى أن هذه النشاطات هي من نتاج مشاريعنا على مدار العام، مثل مشروع رعاية أبناء وبنات الشهداء، الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيكون هناك تكريم للأطفال الفائزين في المهرجانات السنوية.

عُلا أحمد