فيروس كورونا يودي بحياة أكثر من مليون و402 ألف شخص حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة مليون و402312 شخصا حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفقاً لموقع وورلد ميتر.

ووفق الموقع الذي يديره مشغلون ومطورون دوليون فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم بلغ 59 مليوناً و 533146 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات مليوناً و402312 حالة وتعافى 41 مليوناً و 173110 أشخاص.

وفي الهند أعلنت وزارة الصحة عن 37975 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 18ر9 ملايين إصابة فيما سجلت 480 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 134218 حتى الآن.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بالفيروس بمقدار 13554 حالة ليصل الإجمالي إلى 942687 إصابة فيما سجلت كذلك 249 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 14361 حالة.

وفي روسيا تم تسجيل الثلاثاء 24326 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة انخفاضا عن 25173 أمس، فيما شهد معدل الوفيات قفزة كبيرة من 361 أمس إلى 491 اليوم في أعلى زيادة يومية.

بذلك وصلت حصيلة الإصابات في البلاد إلى مليونين و138828 حالة، منها 37031 حالة وفاة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين زاد بواقع 23226 خلال اليوم الماضي ليبلغ مليونا و634671 شخصا، مع بقاء 467 126 حالة نشطة.

وشهدت العاصمة موسكو تراجعا ملموسا بعدد الإصابات الجديدة من 6866 أمس إلى 5838 اليوم، مع ارتفاع الوفيات اليومية إلى 76 مقابل 71 أمس. وووصل مجموع الإصابات في المدينة 566417، منها 8455 حالة وفاة و416242 حالة شفاء.

وفي بطرسبورغ، واصل معدل الإصابات اليومية ارتفاعه من 2926 أمس إلى 3179 اليوم، بالتوازي مع زيادة ملموسة في عدد المتعافين الذي زاد بواقع 1628 مقابل 1335 أمس، في حين سجل معدل الوفيات ارتفاعا قياسيا من 20 أمس إلى 80 اليوم.

وبلغت حصيلة الحالات في المدينة 104043 إصابة، منها 5053 حالة وفاة و60116 حالة شفاء.