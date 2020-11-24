لافروف وظريف يبحثان هاتفياً الوضع في سورية والملف النووي الإيراني

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف خلال اتصال هاتفي الثلاثاء الوضع في سورية وإقليم قره باغ إضافة إلى الملف النووي الإيراني.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن لافروف وظريف أكدا تمسك بلديهما بعودة جميع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة وبصورة عاجلة إلى التنفيذ الكامل لجميع التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية” التي تبناها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 2231.

ووفقا لبيان الخارجية الروسية تبادل الوزيران وجهات النظر حول الموضوعات الرئيسة الأخرى بما في ذلك الوضع في سورية ومنطقة الخليج واليمن وأفغانستان مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا أيضاً الوضع الحالي في ناغورني قره باغ آخذين بعين الاعتبار الجهود التي يبذلها الجانب الروسي لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار في منطقة النزاع وكذلك الحاجة إلى تقديم مساعدات إنسانية للسكان المدنيين المتضررين من الأعمال القتالية”. ولفت البيان إلى أن لافروف وظريف بحثا كذلك المشاريع الروسية الإيرانية الحالية مع التركيز على المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية.