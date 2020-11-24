ملتقيات ومعارض فنية احتفاء بأيام الثقافة السورية

البعث- نزار جمول- مساعد العلي

تواصلت الاحتفالات بأيام الثقافة السورية في المحافظات حيث احتضن المركز الثقافي في المبعوجة فعاليات ثقافية عديدة احتفالاً بأيام الثقافة السورية، فمن معرض تشكيلي للنحات علي حمود “زين الشام” الذي ضم عدداً كبيراً من منحوتاته الفنية التي تعبر عن الواقع المعاش، إلى أمسية شعرية شارك فيها الشاعر مهتدي المير غالب والشاعر إسماعيل الأغا بمرافقة موسيقية للفنان محي الدين درويش، وصولاً إلى مشاهد مسرحية كوميدية بقالب اجتماعي قدمتها فرقة جسور المسرحية ولاقت إعجاب وتقدير الجمهور الكبير التي تابع هذه الفعاليات.

واعتبر الفنان علي حمود أن هذه التظاهرة الفنية تدل على أن القرية وأهلها يعيشون الثقافة من خلال المعاناة اليومية التي أنتجتها الظروف المعيشية الصعبة، ويأتي دور المركز الثقافي في قرية المبعوجة الصغير بحجم مساحته والكبير بطموحاته من أجل إحياء وإعلاء ونشر الثقافة، وبيّن أن معرضه بمنحوتاته الفنية التي تناولت قضايا المجتمع عبرت عن مواجهة الإرهاب كون هذه القرية عانت كثيراً من وحشية إرهاب داعش، إضافة لوجود أعمال عبّرت عن التصدي لفيروس كورونا ووبائه القاتل وقضايا إنسانية ونشر الحب والسلام وقضية تحرر المرأة وقضية الجولان وصمود المواطن في وجه كل التحديات اليومية، والتعريف بحضارة سورية في قرية بعيدة عن المدينة كالمبعوجة بمركزها الثقافي الشغوف للفعاليات الثقافية المتنوعة.

ملتقى تشكيلي

وفي دير الزور احتفل بأيام الثقافة السورية بافتتاح معرض ضم أكثر من ٤٥ عملا فنيا، حملت طابع التراث والطبيعة شارك بها عدد من فناني المحافظة وفنانين شباب من المعهد النسوي ومن الكليات وطلاب الثانويات، وتفرد المعرض بمفرداته الفنية وعناصره الشبابية التي أظهرت موهبتهم الفنية وعبروا عن الأصالة والتراث والفن وما يكتسبونه من خبرات فنية على أيدي الخبرات الفنية المشاركة ومنهم الفنانين فاتح أبو جديع وجمال الشمري وكذلك فناني المعهد النسوي نشوان الساير ومنى الورداني وميادة عمار وخلود رستم، كما شاركت مواهب الطفولة في ورشة العمل التي تماوجت ببساطتها وعفويتها مع أعمال الملتقى. وقدمت فرقة الفرات الموسيقية لإحياء التراث بعضا من تدريباتها والتي سيشاركون بها في ختام الاحتفالية، وبين مدير الفرقة الفنان جمال دوير أن الفرقة تستعد لإقامة مهرجان الأغنية الفراتية بطابعها التراثي المميز الذي وجدت من أجله الفرات.