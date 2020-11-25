أبناء شهداء “دار أمان” طرطوس يحتفون بتأسيس وزارة الثقافة

طرطوس- وائل علي

احتفل طلبة مدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء باحتفال مميز بالتعاون مع مديرية ثقافة طرطوس بالذكرى الثانية والستين لتأسيس وزارة الثقافة في صالة الرحمة، وتخلل الحفل افتتاح معرض للأشغال والمهن اليدوية والرسومات وفقرات للكورال والزجل الشعبي والعزف وفقرات باللغة الروسية ومقاطع تمثيلية غنائية للأطفال. وبيّن مدير أوقاف طرطوس الشيخ عبد الله السيد أهمية العمل في خدمة أبناء الشهداء لأنهم أمانة ويجب الحفاظ عليهم والاهتمام بهم لما فيه خير للوطن. كما أكد مدير الثقافة كمال بدران على التشاركية المستمرة مع دار الأمان التابعة لوزارة الأوقاف والنشاطات المميزة التي تقدمها لافتاً إلى أن العمل الثقافي هو عمل مقاوم في وجه الفكر الظلامي وهذا ما تجسده مدرسة دار الأمان بكامل طاقمها وأبنائها من خلال السير على الدرب الذي شقه آباؤهم الشهداء .